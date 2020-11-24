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Главная Новости Здоровье онкология Ученые назвали еще один препарат, который останавливает рост раковых клеток
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Ученые назвали еще один препарат, который останавливает рост раковых клеток

По мнению экспертов, препарат "Золофт" помогает бороться с онкологией

сегодня, 19:22
Автор:

Елизавета Черных

При запущенных формах рака злокачественные клетки могут очень быстро расти и распространяться. Новое исследование бельгийских ученых показало, что антидепрессант "Золофт" может снизить скорость этого роста. Пока что эксперименты проводили при участии животных.

Ученые назвали еще один препарат, который останавливает рост раковых клеток

ФОТО: Из открытых источников

Ученые уверяют, что все дело в активном веществе под названием сертралин, которое входит в состав лекарственного препарата. В то время как другие исследования выявили противораковый потенциал препарата, новый отчет раскрывает, что на самом деле делает сертралин настолько эффективным в предотвращении распространения болезни. 

Раковые клетки используют другой биологический процесс для стимуляции своего роста. При многих формах заболевания злокачественные клетки производят большое количество двух аминокислот, называемых серином и глицином. Исследование показало, что раковые клетки фактически становятся зависимыми от этих веществ и нуждаются в них для продолжения роста.

Здоровые клетки в меньшей степени используют этот механизм, а также поглощают серин и глицин из пищи. Однако для раковых клеток этого недостаточно, и они начинают производить больше. Именно "Золофт" помогает предотвратить это производство. 

Команда из Бельгии добавляет, что использование сертралина наряду с другими методами лечения рака у мышей значительно замедляет рост клеток рака груди. Авторы исследования отмечают, что лейкемия, опухоли головного мозга, клетки рака легких и кожи также демонстрируют эту биологическую зависимость.

Ранее "Комментарии" сообщали, что ученые назвали симптом особо опасного рака. 




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Источник: https://www.studyfinds.org/antidepressant-zoloft-sertraline-stops-cancer-cell-growth/
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