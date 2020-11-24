Ученые назвали еще один препарат, который останавливает рост раковых клеток

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Елизавета Черных
При запущенных формах рака злокачественные клетки могут очень быстро расти и распространяться. Новое исследование бельгийских ученых показало, что антидепрессант "Золофт" может снизить скорость этого роста. Пока что эксперименты проводили при участии животных.
ФОТО: Из открытых источников
Ученые уверяют, что все дело в активном веществе под названием сертралин, которое входит в состав лекарственного препарата. В то время как другие исследования выявили противораковый потенциал препарата, новый отчет раскрывает, что на самом деле делает сертралин настолько эффективным в предотвращении распространения болезни.
Раковые клетки используют другой биологический процесс для стимуляции своего роста. При многих формах заболевания злокачественные клетки производят большое количество двух аминокислот, называемых серином и глицином. Исследование показало, что раковые клетки фактически становятся зависимыми от этих веществ и нуждаются в них для продолжения роста.
Здоровые клетки в меньшей степени используют этот механизм, а также поглощают серин и глицин из пищи. Однако для раковых клеток этого недостаточно, и они начинают производить больше. Именно "Золофт" помогает предотвратить это производство.
Команда из Бельгии добавляет, что использование сертралина наряду с другими методами лечения рака у мышей значительно замедляет рост клеток рака груди. Авторы исследования отмечают, что лейкемия, опухоли головного мозга, клетки рака легких и кожи также демонстрируют эту биологическую зависимость.
Ранее "Комментарии" сообщали, что ученые назвали симптом особо опасного рака.
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