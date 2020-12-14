Курение сразу после сна наносит организму тройной удар

Любители выкурить первую сигарету сразу после сна вредят своему здоровью гораздо больше тех, кто делает это хотя бы через несколько часов. Первая сигарета после пробуждения — важнейший фактор развития сразу трёх видов рака: лёгких, шеи и головы. Об этом сообщается в американском научном журнале Cancer.

ФОТО: Pixabay

Американские ученые выяснили, что у тех, кто курит первую сигарету через 31–60 минут после сна, риск появления рака в 1,31 раза сильнее, чем у тех, кто воздерживается хотя бы 2 часа. У людей, выкуривавших первую сигарету менее, чем через полчаса после пробуждения, риск развития рака легких в 1,79 раз выше, чем у тех, кто воздержался от курения больше часа.

Профессор Джошуа Мускат и его коллеги из медицинского колледжа штата Пенсильвания сообщили, что у тех, кто курит через 31–60 минут после сна, в 1,42 раза больше шанс заболеть раком шеи или головы, чем у тех, кто курит через час и более после пробуждения. А у тех, кто не может выдержать и получаса после сна и выкуривает первую сигарету, шанс развития онкологических заболеваний шеи и головы в 1,59 больше тех, кто курит позже, чем через час.

Таким образом, люди, выкуривающие первую сигарету меньше, чем через час после пробуждения, относится к основной группе риска по трем видам рака. К слову, риск развития онкологии значительно уменьшается через пять лет после отказа от вредной привычки.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о нескольких вещах, не менее вредных, чем курение, а также о том, какие бесполезные привычки "съедают" ваши деньги.

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