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Главная Новости Здоровье онкология Курение сразу после сна наносит организму тройной удар
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Курение сразу после сна наносит организму тройной удар

Курение после пробуждения намного опаснее, чем через несколько часов

сегодня, 14:36
Автор:

Мокрик Анастасия

Любители выкурить первую сигарету сразу после сна вредят своему здоровью гораздо больше тех, кто делает это хотя бы через несколько часов. Первая сигарета после пробуждения — важнейший фактор развития сразу трёх видов рака: лёгких, шеи и головы. Об этом сообщается в американском научном журнале Cancer.

Курение сразу после сна наносит организму тройной удар

ФОТО: Pixabay

Американские ученые выяснили, что у тех, кто курит первую сигарету через 31–60 минут после сна, риск появления рака в 1,31 раза сильнее, чем у тех, кто воздерживается хотя бы 2 часа. У людей, выкуривавших первую сигарету менее, чем через полчаса после пробуждения, риск развития рака легких в 1,79 раз выше, чем у тех, кто воздержался от курения больше часа.

Профессор Джошуа Мускат и его коллеги из медицинского колледжа штата Пенсильвания сообщили, что у тех, кто курит через 31–60 минут после сна, в 1,42 раза больше шанс заболеть раком шеи или головы, чем у тех, кто курит через час и более после пробуждения. А у тех, кто не может выдержать и получаса после сна и выкуривает первую сигарету, шанс развития онкологических заболеваний шеи и головы в 1,59 больше тех, кто курит позже, чем через час.

Таким образом, люди, выкуривающие первую сигарету меньше, чем через час после пробуждения, относится к основной группе риска по трем видам рака. К слову, риск развития онкологии значительно уменьшается через пять лет после отказа от вредной привычки.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о нескольких вещах, не менее вредных, чем курение, а также о том, какие бесполезные привычки "съедают" ваши деньги.



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Источник: https://www.gazeta.ru/science/2011/08/08_a_3726957.shtml
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