Это убивает: несколько вещей, не менее вредных, чем курение

Все мы прекрасно знаем, что курение нельзя назвать полезной привычкой. Сердечно-сосудистые заболевания, которые появляются из-за него, являются причиной множества смертей во всем мире. И даже если вы не курите, то не спешите радоваться, ведь нашлось еще несколько вредных привычек, которые можно сравнить с курением.

Несколько вещей, не менее вредных, чем курение. Фото: unsplash. Andres Simon

Одиночество – это огромная проблема, которая может стать прямой причиной смерти. Психолог из университета Бирмингема Джулиан Холт-Ланстэд рассказала, что одиночество способно сократить жизнь точно так же, как и 15 выкуренных за день сигарет.

Научные исследования давно показали, что малоподвижный образ жизни ведет к появлению серьезных проблем со здоровьем: от рака кишечника, легких до шейки матки. Поэтому крайне важно находить в каждом своем дне время для физической активности.

Недосып – еще одна распространенная проблема, от которой страдают миллионы человек. Дефицит сна увеличивает риск инфаркта и инсульта и почти так же опасен для сосудов, как курение.

Нездоровое питание опасно для нашего здоровья точно так же, как и сигареты, сообщает ВОЗ. В 2016 году было проведено масштабное исследование, которое подтвердило, что вредная еда с каждым годом убивает все больше людей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в ВОЗ назвали способ, который поможет избежать 5 миллионов смертей в год. Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, какой простой способ поможет избежать около 5 миллионов смертей в год. Ответ оказался банальным, но очень эффективным – нужно больше двигаться.

Эксперты подчеркнули, что особенно это важно сейчас, в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил "Голос Америки", ссылаясь на соответствующий отчет ВОЗ.

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