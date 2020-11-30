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Главная Новости Здоровье наше тело В ВОЗ назвали способ, который поможет избежать 5 миллионов смертей в год
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В ВОЗ назвали способ, который поможет избежать 5 миллионов смертей в год

Специалисты назвали эффективный метод, который поможет всем

сегодня, 20:10
Автор:

Любовь Блажко

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, какой простой способ поможет избежать около 5 миллионов смертей в год. Ответ оказался банальным, но очень эффективным – нужно больше двигаться. 

В ВОЗ назвали способ, который поможет избежать 5 миллионов смертей в год

Способ, который поможет избежать 5 миллионов смертей в год. Фото: unsplash

Эксперты подчеркнули, что особенно это важно сейчас, в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил "Голос Америки", ссылаясь на соответствующий отчет ВОЗ. 

По подсчетам специалистов организации:

80% подростков один из четырех взрослых не занимаются физическими нагрузками в необходимом количестве. Среди женщин этот показатель еще ниже, чем среди мужчин;

Это плохо сказывается на состоянии всего населения, а также экономике страны;

Имеются в виду расходы на лечение, а также снижение работоспособности и эффективности;

Спорт – это лучшее средство от проблем с сердечно-сосудистой системой, развитием диабета. Также он помогает снизить риск появления болезни Альцгеймера;

Специалисты отмечают, что начать заниматься спортом никогда не поздно, ведь это не обязательно должны быть ежедневные изнурительные тренировки;

Бег, катание на велосипеде, быстрая ходьба, танцы – все это тоже отлично подойдет;

Эксперты рекомендуют тратить от 20 до 40 минут на физические нагрузки каждый день. А детям – от часа в день;

Людям старше 65 лет физическая нагрузка крайне важна, поскольку повысит общий тонус всего организма;

"Если мы не будем активными, мы рискуем создать другую пандемию – плохого здоровья из-за постоянного сидения", – объяснил руководитель программы ВОЗ по продвижению здорового образа жизни Рудигер Крех.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, инфекционист назвал главное условие успеха локдауна. 


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Источник: https://www.voanews.com/science-health/un-agency-physical-activity-can-save-5-million-lives-year
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Обусуждения

Bujhm

сегодня, 20:23

А главное - никаких вложений в здравоохранение.

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