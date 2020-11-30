В ВОЗ назвали способ, который поможет избежать 5 миллионов смертей в год

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, какой простой способ поможет избежать около 5 миллионов смертей в год. Ответ оказался банальным, но очень эффективным – нужно больше двигаться.

Способ, который поможет избежать 5 миллионов смертей в год. Фото: unsplash

Эксперты подчеркнули, что особенно это важно сейчас, в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил "Голос Америки", ссылаясь на соответствующий отчет ВОЗ.

По подсчетам специалистов организации:

• 80% подростков один из четырех взрослых не занимаются физическими нагрузками в необходимом количестве. Среди женщин этот показатель еще ниже, чем среди мужчин;

• Это плохо сказывается на состоянии всего населения, а также экономике страны;

• Имеются в виду расходы на лечение, а также снижение работоспособности и эффективности;

• Спорт – это лучшее средство от проблем с сердечно-сосудистой системой, развитием диабета. Также он помогает снизить риск появления болезни Альцгеймера;

• Специалисты отмечают, что начать заниматься спортом никогда не поздно, ведь это не обязательно должны быть ежедневные изнурительные тренировки;

• Бег, катание на велосипеде, быстрая ходьба, танцы – все это тоже отлично подойдет;

• Эксперты рекомендуют тратить от 20 до 40 минут на физические нагрузки каждый день. А детям – от часа в день;

• Людям старше 65 лет физическая нагрузка крайне важна, поскольку повысит общий тонус всего организма;

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"Если мы не будем активными, мы рискуем создать другую пандемию – плохого здоровья из-за постоянного сидения", – объяснил руководитель программы ВОЗ по продвижению здорового образа жизни Рудигер Крех.

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