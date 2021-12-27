Нарколог дал советы по употреблению алкоголя в Новый год

На пороге Новый год, который принято встречать большим застольем, разнообразными блюдами и большим выбором алкогольных напитков. Психиатр-нарколог Виталий Холдин рассказал, как нужно контролировать во время праздников количество выпитого спиртного, чтобы избежать похмелья.

Как употреблять алкоголь на Новый год (фото из открытых источников)

В первую очередь, специалист отметил, что безопасной дозы алкоголя не существует. Если вы хотите выпить пару бокалов, тогда лучше отдать предпочтение сухому вину. Но не стоит превращать праздники в "алкогольный марафон", потому что это скажется на состоянии организма.

Также нарколог не советует пить напитки разной крепости и не стоит запивать алкоголь газировкой, потому что пузырьки газа ускоряют всасывание спиртного в кровь, в результате опьянение наступает быстрее.

Крепкие напитки, по словам специалиста, нужно пить небольшими дозами и добавляйте в бокал лед, чтобы снизить градус. А также не забывайте закусывать, чтобы не так быстро и резко пьянеть.

Напомним, что во время диеты люди ограничивают себя в определенных продуктах и напитках, в частности алкогольных, поэтому, каждое застолье может обернуться для них испытанием силы воли. Эксперты рассказали, что есть спиртные напитки, которые разрешается пить во время диеты, только в небольших количествах.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врачи назвали физиологические признаки, которые свидетельствуют о чрезмерном употреблении алкоголя.

Читайте также, что весь алкоголь негативно влияет на организм и самочувствие человека. Однако недавно медики из Университета Глазло обнаружили, какие спиртные напитки приносят наименьший вред при умеренном употреблении.

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