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Нарколог дал советы по употреблению алкоголя в Новый год

Психиатр-нарколог Виталий Холдин рассказал, как правильно употреблять алкогольные напитки в Новый год, чтобы утром не было плохо

сегодня, 21:15
Автор:

Светлана Шкурупий
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На пороге Новый год, который принято встречать большим застольем, разнообразными блюдами и большим выбором алкогольных напитков. Психиатр-нарколог Виталий Холдин рассказал, как нужно контролировать во время праздников количество выпитого спиртного, чтобы избежать похмелья.

Нарколог дал советы по употреблению алкоголя в Новый год

Как употреблять алкоголь на Новый год (фото из открытых источников)

В первую очередь, специалист отметил, что безопасной дозы алкоголя не существует. Если вы хотите выпить пару бокалов, тогда лучше отдать предпочтение сухому вину.  Но не стоит превращать праздники в "алкогольный марафон", потому что это скажется на состоянии организма.

Также нарколог не советует пить напитки разной крепости и не стоит запивать алкоголь газировкой, потому что пузырьки газа ускоряют всасывание спиртного в кровь, в результате опьянение наступает быстрее. 

Крепкие напитки, по словам специалиста, нужно пить небольшими дозами и добавляйте в бокал лед, чтобы снизить градус. А также не забывайте закусывать, чтобы не так быстро и резко пьянеть. 

Напомним, что во время диеты люди ограничивают себя в определенных продуктах и напитках, в частности алкогольных, поэтому, каждое застолье может обернуться для них испытанием силы воли. Эксперты рассказали, что есть спиртные напитки, которые разрешается пить во время диеты, только в небольших количествах.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врачи назвали физиологические признаки, которые свидетельствуют о чрезмерном употреблении алкоголя.

Читайте также, что весь алкоголь негативно влияет на организм и самочувствие человека. Однако недавно медики из Университета Глазло обнаружили, какие спиртные напитки приносят наименьший вред при умеренном употреблении.


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Источник: https://live24.ru/obschestvo/zdorove/narkolog-holodov-dal-sovety-po-upotrebleniju-alkogolya-v-novyj-god.html
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