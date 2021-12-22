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Какой алкоголь можно тем, кто пытается похудеть

Эксперты рассказали, какие алкогольные напитки можно употреблять тем, кто пытается сбросить лишний вес

сегодня, 10:05
Автор:

Светлана Шкурупий
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Во время диеты люди ограничивают себя в определенных продуктах и напитках, в частности алкогольных, поэтому, каждое застолье может обернуться для них испытанием силы воли. Эксперты рассказали, что есть спиртные напитки, которые разрешается пить во время диеты, только в небольших количествах.

Какой алкоголь можно тем, кто пытается похудеть

Какой алкоголь можно пить худеющим (фото из открытых источников)

Красное вино

Один из самых популярных алкогольных напитков – и точно наиболее расхвален врачами и диетологами. В случае с похудением красное вино действительно "друг", но при условии, что оно сухое и пьете вы его не более одного (максимум двух) бокалов за раз. Красное вино помогает организму расщеплять тяжелую пищу и улучшает пищеварение, а еще уменьшает тягу к сладкому.

Шампанское

Как ни странно, этот игристый напиток считается одним из самых низкокалорийных (говоря о сухих и суперсухих разновидностях). В одном бокале брюта (150 мл) – около 100 калорий. Эксперты по похудению полагают, что ничего плохого от бокала шипучего напитка на празднике не будет – по сравнению с другими вариантами он представляет меньшее "зло".

Белое вино

Калорийность белого вина примерно такая же, как у красного – около 110 калорий на бокал. Как и в случае с красным вином и шампанским, людям, пытающимся похудеть, рекомендуется выбирать сухие сорта. Десертное белое вино, хоть и вкусное, но, к сожалению, совсем не подходит для диеты. Отличный выбор – молодые белые или так называемые зеленые вина.

Вермут

Если вам нравятся травяные и горьковатые вкусы, возможно, стоит попробовать вермут. Главное – проверить, есть ли в нем сахар, и выбрать максимально "сухую" разновидность.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как замедлить алкогольное опьянение.


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Источник: https://wworld.com.ua/health/51356
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