Какой алкоголь можно тем, кто пытается похудеть

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Светлана Шкурупий
Во
время диеты люди ограничивают себя в определенных продуктах и напитках, в
частности алкогольных, поэтому, каждое застолье может обернуться для них
испытанием силы воли. Эксперты рассказали, что есть спиртные напитки, которые
разрешается пить во время диеты, только в небольших количествах.
Какой алкоголь можно пить худеющим (фото из открытых источников)
Красное вино
Один
из самых популярных алкогольных напитков – и точно наиболее расхвален врачами и
диетологами. В случае с похудением красное вино действительно "друг", но при
условии, что оно сухое и пьете вы его не более одного (максимум двух) бокалов
за раз. Красное вино помогает организму расщеплять тяжелую пищу и улучшает
пищеварение, а еще уменьшает тягу к сладкому.
Шампанское
Как
ни странно, этот игристый напиток считается одним из самых низкокалорийных
(говоря о сухих и суперсухих разновидностях). В одном бокале брюта (150 мл) –
около 100 калорий. Эксперты по похудению полагают, что ничего плохого от бокала
шипучего напитка на празднике не будет – по сравнению с другими вариантами он
представляет меньшее "зло".
Белое вино
Калорийность
белого вина примерно такая же, как у красного – около 110 калорий на бокал. Как
и в случае с красным вином и шампанским, людям, пытающимся похудеть,
рекомендуется выбирать сухие сорта. Десертное белое вино, хоть и вкусное, но, к
сожалению, совсем не подходит для диеты. Отличный выбор – молодые белые или так
называемые зеленые вина.
Вермут
Если
вам нравятся травяные и горьковатые вкусы, возможно, стоит попробовать вермут.
Главное – проверить, есть ли в нем сахар, и выбрать максимально "сухую"
разновидность.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, как замедлить алкогольное опьянение.
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