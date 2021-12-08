Медики назвали первый признак алкоголизма

Алкоголь в больших количествах разрушительно действует на организм и вызывает зависимость, которая может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Врачи определили первый признак, указывающий на алкоголизм.

Алкоголизм (фото из открытых источников)

Эксперты говорят, что регулярное употребление спиртных напитков часто может порождать у человека дрожь во всем теле — это и есть первый "тревожный" звоночек. Дрожь в теле связана с тем, что внутренние органы пытаются вывести алкоголь самостоятельно, вместе с тем происходит повышение белка в крови – происходит детоксикация.

Также может возникнуть озноб и увеличивается он во время похмелья по утрам, когда человек еще не употреблял пищу.

Еще одним основанием для появления тремора является малое количество домофина – вещества, которое вырабатывается в мозге и вызывает у человека положительные эмоции. Дрожь характерна и для людей, страдающих печеночной недостаточностью, которая зачастую возникает на фоне алкоголизма.

Врачи отметили, что тремор не всегда связан с употреблением спиртного. Если дрожь в руках появляется довольно часто, то нужно скорее обратиться за медицинской помощью.

Напомним, что согласно законопроекту № 5600, который 30 ноября, приняли народные депутаты, в Украине вырастет стоимость алкогольных напитков. С января 2022 года в стране вводят новые правила расчета "пивного акциза", который будет опираться на количество этилового спирта в напитках.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что канадские ученые разработали простой и быстрый метод выведение алкоголя из организма, не требующий дорогостоящего оборудования.

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