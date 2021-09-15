На этой неделе Землю накроет магнитная буря

Землю накроет магнитная буря. Об этом сообщает издание УНИАН.

Магнитная буря накроет Землю. Фото: magann | Getty Images/iStockphoto

Как стало известно, в пятницу, 17 сентября нашу планету накроет магнитная буря средней силы. Отмечается, что солнечная активность в этот день будет не слишком сильной.

Другие бури в этом месяце пока не предвидятся. Следующий всплеск активности нашего светила следует ожидать шестого октября.

Прогноз магнитных бурь на такой срок может быть не точным и может измениться с течением времени.

Для справки: сильнее всего воздействие магнитных бурь ощущают метеозависивмые, беременные и пожилые люди. В дни повышенной солнечной активности эти люди могут ощущать такие симптомы, как головная боль, тошнота, боли в спине и суставах, головокружение, обострение хронических заболеваний и повышение температуры тела.

Чтобы уменьшить влияние бурь на свой организм в такие дни рекомендуется придерживаться здорового образа жизни и больше проводить времени на улице.

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