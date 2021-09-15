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Главная Новости Здоровье наше тело На этой неделе Землю накроет магнитная буря
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На этой неделе Землю накроет магнитная буря

Ожидается магнитная буря средней силы

сегодня, 14:23
Автор:

Денис Подставной

Землю накроет магнитная буря. Об этом сообщает издание УНИАН. 

На этой неделе Землю накроет магнитная буря

Магнитная буря накроет Землю. Фото: magann | Getty Images/iStockphoto

Как стало известно, в пятницу, 17 сентября нашу планету накроет магнитная буря средней силы. Отмечается, что солнечная активность в этот день будет не слишком сильной. 

Другие бури в этом месяце пока не предвидятся. Следующий всплеск активности нашего светила следует ожидать шестого октября. 

Прогноз магнитных бурь на такой срок может быть не точным и может измениться с течением времени. 

Для справки: сильнее всего воздействие магнитных бурь ощущают метеозависивмые, беременные и пожилые люди. В дни повышенной солнечной активности эти люди могут ощущать такие симптомы, как головная боль, тошнота, боли в спине и суставах, головокружение, обострение хронических заболеваний и повышение температуры тела. 

Чтобы уменьшить влияние бурь на свой организм в такие дни рекомендуется придерживаться здорового образа жизни и больше проводить времени на улице. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что диетологи рассказали, каким должен быть правильный завтрак. Специалисты рассказали почему не следует пить кофе слишком часто, а также о том какие продукты могут вызывать чувство раздражения и утомления. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что житель Буковины рассказал, как ему удалось победить "Дельту". Несколько дней мужчина был без сознания, две недели находился в реанимации на аппарате ИВЛ. По словам буковинца, он снова будто на свет родился. Может свободно дышать, общается с членами семьи. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



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Источник: https://www.unian.net/science/geomagnitnye-buri-v-sentyabre-kogda-budet-blizhayshaya-magnitnaya-burya-novosti-11545753.html
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