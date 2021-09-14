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"Родные не верили, что я выберусь": житель Буковины рассказал, как ему удалось победить "Дельту"

Мужчина до сих пор находится в больнице под наблюдением медиков

14 сентября 2021, 17:55
Автор:

Лиля Воробьева

Житель Буковины Виталий заболел на новый ковид-штамм "Дельта". Несколько дней он был без сознания, две недели находился в реанимации на аппарате ИВЛ. О том, как быть одной ногой у ворот смерти и как его спасали врачи, он поведал журналистам издания "МБ".

"Родные не верили, что я выберусь": житель Буковины рассказал, как ему удалось победить "Дельту"

Мужчина до сих пор находится под наблюдением врачей (фото из открытых источников)

 
По словам буковинца, он снова будто на свет родился. Может свободно дышать, общается с членами семьи. Но 14 дней он находился на грани жизни и смерти. И никто не ожидал, что их отец и муж выздоровеет.

Сначала больной и не думал, что у него смертельная болезнь. Он имел высокую температуру и ошибочно считал, что простудился. Далее он помнит, как его бросало то в жар, то в холод, а привычные таблетки не действовали. Температура была высокой, лихорадило. Крестьянин сам себе ставил диагноз — это простудный вирус. Он знал, что трудился в поле во время жары целый день, а потом находился в прохладном помещении, где работал кондиционер. Через некоторое время, когда ему становилось все хуже, больной начал задумываться: что это за заболевание. Тем более, что имел нюх, различал вкусы продуктов.

Но буковинцу напомнил о себе и желудок. Тогда он впервые поверил, что это может быть заокеанский ковид.

"Когда уже совсем не сила была терпеть, голова раскалывалась и я еще и начал задыхаться, то подумал, что нужно идти в больницу, пройти ПЦР-тестирование. Но я потерял сознание и родные позвонили на скорую помощь, которая привезла на лечение", — рассказывает мужчина.

Виталия спасло то, что врачи определили правильный курс лечения и начали действовать. Кислород от аппарата помог дышать, ведь легкие уже были повреждены смертоносным вирусом.

Медики сделали ему замечание, что нужно было сразу идти к ним, тогда бы лечение прошло быстрее, ведь за потраченное время мутировавший вирус очень ослабил организм.

"Я доволен тем, что здоров, что сам дышу, правда еще остерегаюсь осложнений. Даже врагу не пожелал бы иметь такой сложный ход ковида, как был у меня. Я цеплялся как мог за жизнь. Но многие умерли от болезни", — вспоминает пережитое мужчина.

Пока он еще находится в медицинском учреждении под наблюдением местных медиков, которым он искренне благодарен за спасенную жизнь.

Напомним, что "Комментарии" сообщали, что Комаровский рассказал, передается ли штамм "Дельта" на поверхности.


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Источник: https://molbuk.ua/news/235970-meni-poshchastylo-shcho-z-ciiei-bidy-vybravsia-rozpovid-bukovyncia-iak-vin-perekhvoriv-deltou.html
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