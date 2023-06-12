Мужчина съел грязную клубнику: медик показал, что произошло с его мозгом

Июнь – это традиционно месяц клубники, однако перед употреблением ягоды следует обязательно мыть. Иначе можно заразиться эхинококкозом. Болезнь вначале не вызывает симптомов, однако может привести к смерти, что произошло с одним пациентом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Instagram медика Яна Свитала, который рассказал о трагическом случае.

Мозг мужчины поражен эхинококкозом. Фото из открытых источников

Польский фельдшер Ян Свитала поделился в соцсетях фотографией головного мозга, сделанной с помощью МРТ. У пациента, который жаловался на головные боли, обнаружили нетипичные структуры в головном мозге. По словам медика, этими структурами оказались гнездовые паразиты. Свитала уточняет, что это был цепень, вызывающий такое заболевание как эхинококкоз.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Больной, чьи фото опубликовал медик, умер во время госпитализации, когда одна из кист в головном мозге разорвалась.

Эхинококкоз – это заболевание, вызываемое личиночными формами цепня. Эти паразиты развиваются и образуют волдыри. Они могут поселиться в любой мягкой ткани и в органе человеческого тела. В более чем 80% случаев выбирают печень и легкие, а в 10% фиксируются в мозге.

Болезнь обычно не имеет симптомов на начальных стадиях. Если поражена печень, то у пациента наблюдается боль в животе и тошнота. При поражении легких – кашель, боль в груди и одышка.

Лечение эхинококкоза заключается в хирургическом удалении кист и применении соответствующих медикаментов. Общая частота эхинококкоза составляет от 1 до 220 случаев на 100 тысяч населения. Поэтому медик Ян Свитала подчеркивает необходимость мыть руки, фрукты и ягоды перед употреблением.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что произойдет с организмом человека, если вы будете есть ежедневно клубнику.

Также "Комментарии" писал, что ученые провели исследования с комарами и выяснили группу крови, которую они предпочитают.