Можно ли заболеть менингитом, если ходить с мокрой головой — Минздрав

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Вечканова Елена
Украинцы разных
возрастов наверняка хотя бы раз в своей жизни слышали предупреждение о
вероятных последствиях "похождений" с мокрыми волосами на улице или при
сквозняке. Самой популярной "пугалкой" является, разумеется, менингит.
Представители украинского Минздрава решили напомнить, что из популярных мнений
о болезни является правдой, а что — миф.
Менингит нельзя заработать, походив с мокрой головой. Фото из открытых источников
Первое, что стоит
запомнить как взрослым, так и детям, — менингит является заболеванием,
вызываемым как бактериями, так и вирусами. Помимо прочего причиной болезни способна
стать онкология, отдельные травмы, а также некоторые побочные эффекты приема лекарств.
При менингите воспаляются
защитные оболочки мозга (хотя головного, хоть спинного). Если возбудителем
болезни стали бактерии, это является самой опасной формой болезни. В случае
отсутствия незамедлительного медицинского вмешательства и правильно
проведенного лечения пациент может умереть уже в течение нескольких часов после
инфицирования.
Симптомы
менингита схожи с признаками некоторых других болезней. Присмотритесь к себе
повнимательней, если у вас болит голова, значительно повысилась температура, а еще
слишком чувствительно реагирует шея. Обычно при менингите очень сложно
наклонить голову, дабы не появилась тошнота или головокружение. Также может
появиться особая реакция на яркий свет и дезориентация в пространстве.
В Минздраве напоминают,
что одной из самых лучших возможностей защититься от заболевания является
вакцинация. Также следует поддерживать личную гигиену (по возможности
удерживайтесь от употребления пищи/жидкости из одной посуды с другими людьми) и
укреплять иммунитет. Прозвучит банально, но организму будет куда легче бороться
с вероятными возбудителями менингита, если вы хорошо высыпаетесь и правильно
питаетесь.
К слову, расхаживать
по ветру с невысохшими волосами медики все равно не рекомендуют. Менингита
таким образом вы не заработаете, но обычную простуду или даже серьезное
воспаление легких схлопотать способны. В этих случаях переохлаждение будет
работать против вас.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, какие серьезные заболевания могут пройти мимо внимания человека, ведь они протекают без видимой симптоматики. Подробнее — в нашем материале.
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