Можно ли заболеть менингитом, если ходить с мокрой головой — Минздрав

Украинцы разных возрастов наверняка хотя бы раз в своей жизни слышали предупреждение о вероятных последствиях "похождений" с мокрыми волосами на улице или при сквозняке. Самой популярной "пугалкой" является, разумеется, менингит. Представители украинского Минздрава решили напомнить, что из популярных мнений о болезни является правдой, а что — миф.



Менингит нельзя заработать, походив с мокрой головой. Фото из открытых источников

Первое, что стоит запомнить как взрослым, так и детям, — менингит является заболеванием, вызываемым как бактериями, так и вирусами. Помимо прочего причиной болезни способна стать онкология, отдельные травмы, а также некоторые побочные эффекты приема лекарств.

При менингите воспаляются защитные оболочки мозга (хотя головного, хоть спинного). Если возбудителем болезни стали бактерии, это является самой опасной формой болезни. В случае отсутствия незамедлительного медицинского вмешательства и правильно проведенного лечения пациент может умереть уже в течение нескольких часов после инфицирования.

Симптомы менингита схожи с признаками некоторых других болезней. Присмотритесь к себе повнимательней, если у вас болит голова, значительно повысилась температура, а еще слишком чувствительно реагирует шея. Обычно при менингите очень сложно наклонить голову, дабы не появилась тошнота или головокружение. Также может появиться особая реакция на яркий свет и дезориентация в пространстве.

В Минздраве напоминают, что одной из самых лучших возможностей защититься от заболевания является вакцинация. Также следует поддерживать личную гигиену (по возможности удерживайтесь от употребления пищи/жидкости из одной посуды с другими людьми) и укреплять иммунитет. Прозвучит банально, но организму будет куда легче бороться с вероятными возбудителями менингита, если вы хорошо высыпаетесь и правильно питаетесь.

К слову, расхаживать по ветру с невысохшими волосами медики все равно не рекомендуют. Менингита таким образом вы не заработаете, но обычную простуду или даже серьезное воспаление легких схлопотать способны. В этих случаях переохлаждение будет работать против вас.

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