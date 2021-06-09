На какие заболевания указывает низкий уровень лейкоцитов

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Светлана Шкурупий
Лейкоцитами называют белые клетки крови, которые образуются в костном мозге. Их основная задача — борьба с инфекциями и повреждением тканей. И когда уровень лейкоцитов в организме понижен, значит где-то произошел сбой, и иммунитет ослабился. О каких заболеваниях может говорить этот показатель?
Лейкоциты (фото из открытых источников)
Аутоиммунные болезни
Это заболевания связанные с нарушением функционирования иммунной системы человека, которая начинает воспринимать собственные ткани, как чужеродные, и повреждать их. В числе недугов: системная красная волчанка, ревматоидный артрит и другие.
Вирусные инфекции
Некоторые вирусы временно нарушают работу костного мозга, из-за чего он производит меньше лейкоцитов, чем обычно.
Заболевания костного мозга
Костный мозг — это губчатая мягкая ткань, которая находится внутри костей скелета. Основная его функция — кроветворение. В группу заболеваний входят некоторые виды рака и апластическая анемия.
Болезни иммунной системы
В числе самых распространенных — СПИД и ВИЧ.
Отметим, что для определения уровня лейкоцитов используется классический общий анализ крови, без которого не обходится ни одно обследование. В норме лейкоциты в крови у взрослых мужчин и женщин содержатся в количестве 4-9x10 Ед/л.
Напомним, что исследователи из Каролинского института в Швеции провели масштабный эксперимент и нашли способ модификации нейронов в мозге людей с болезнью Паркинсона.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты, основываясь на результатах исследования, рассказали, существует ли взаимосвязь между группой крови и склонностью к определенным заболеваниям.
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