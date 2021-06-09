На какие заболевания указывает низкий уровень лейкоцитов

Лейкоцитами называют белые клетки крови, которые образуются в костном мозге. Их основная задача — борьба с инфекциями и повреждением тканей. И когда уровень лейкоцитов в организме понижен, значит где-то произошел сбой, и иммунитет ослабился. О каких заболеваниях может говорить этот показатель?

Лейкоциты (фото из открытых источников)

Аутоиммунные болезни

Это заболевания связанные с нарушением функционирования иммунной системы человека, которая начинает воспринимать собственные ткани, как чужеродные, и повреждать их. В числе недугов: системная красная волчанка, ревматоидный артрит и другие.

Вирусные инфекции

Некоторые вирусы временно нарушают работу костного мозга, из-за чего он производит меньше лейкоцитов, чем обычно.

Заболевания костного мозга

Костный мозг — это губчатая мягкая ткань, которая находится внутри костей скелета. Основная его функция — кроветворение. В группу заболеваний входят некоторые виды рака и апластическая анемия.

Болезни иммунной системы

В числе самых распространенных — СПИД и ВИЧ.

Отметим, что для определения уровня лейкоцитов используется классический общий анализ крови, без которого не обходится ни одно обследование. В норме лейкоциты в крови у взрослых мужчин и женщин содержатся в количестве 4-9x10 Ед/л.

Напомним, что исследователи из Каролинского института в Швеции провели масштабный эксперимент и нашли способ модификации нейронов в мозге людей с болезнью Паркинсона.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты, основываясь на результатах исследования, рассказали, существует ли взаимосвязь между группой крови и склонностью к определенным заболеваниям.

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