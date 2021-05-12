Можно ли предсказать болезни по группе крови

Группа крови может многое рассказать о здоровье человека, даже указать на предрасположенность к определенным недугам. Такие выводы сделали эксперты, основываясь на результатах многочисленных исследований.

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Тромбы

Ученые из Дании выяснили, что люди со 2, 3 и 4 группами крови имеют на 40% более высокий риск развития тромбоза глубоких вен или появление тромбов в нижних конечностях, по сравнению с носителями 1 группы. В рамках своего эксперимента исследователи провели анализ состояния здоровья более 60 тысяч человек, на что ушло порядка 30 лет.

Болезни сердца

Эксперты из Гарварда установили, что наибольший риск появления болезней сердца имеют люди с 4 группой крови (23%). Они проанализировали данные о здоровье 77 тысяч пациентов. Также ученые отметили, что проблемы с сердцем чаще всего возникают из-за избыточного веса, курения и неправильного рациона.

Рак желудка

Исследователи из Швеции выяснили, что 2 группа крови повышает риск развития рака желудка на 20%. А вот носители 1 группы больше подвержены заражению бактерией Helicobacter pylori, которая провоцирует язву и гастрит желудка.

Деменция и потеря памяти

Эксперты в ходе исследования выяснили, что самый высокий риск развития деменции имеют носители 4 группы (82%). Возможно, это связано с тем, что у людей с такой группой крови повышен особый тип белка, который влияет на свертываемость и играет важную роль в развитии возрастной деменции.

Напомним, эксперты выяснили, обладатели какой группы крови больше всего привлекают людей противоположного пола.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, нужно ли подбирать диету под группу крови.

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