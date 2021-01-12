Ученые определили самую «сексуальную» группу крови

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Светлана Шкурупий
Ученые
давно говорят о том, что по группе крови можно "прочитать" многое, например, о характере
человека и его сексуальной притягательности. В ходе нового исследования
эксперты выяснили, обладатели какой группы крови больше всего привлекают людей
противоположного пола.
какую группу крови назвали самой "сексуальной" (фото из открытых источников)
Исследователи
провели эксперимент, участие в котором взяли три тысячи молодых людей с разной
группой крови. Организаторы также выяснили, какие черты и особенности
противоположного пола привлекают добровольцев. В процессе эксперимента
выяснилось, что самой сексуально притягательной оказалась 1 группа крови. А вот
носители 2-й группы меньше всего нравятся окружающим. Что касается обладателей
3-й группы, то выяснилось, что они более чувствительны и нежные, а люди с 4-й
группой — романтики.
Также
ученым удалось коротко охарактеризовать особенности характера человека по
группе его крови, и вот что получилось:
-
носители 1 группы крови обладают хорошей силой воли, они терпеливы и упорно стремятся к
поставленной цели;
-
обладатели 2 группы аккуратны, ответственны, у них есть большое желание
трудиться, поэтому они способны подстроиться под любые обстоятельства;
-
люди с 3 группой крови не боятся перемен, потому что хорошо приспосабливаются
к любым изменениям в своей жизни, они стойко выдерживают неурядицы;
-
носители 4 группы владеют лидерскими качествами, они организованы, спокойны и уверены в себе.
Безусловно,
характер формирует не только группа крови, но и врожденный темперамент,
окружение, обстоятельства.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая группа крови является самой "травмоопасной".
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