Ученые определили самую «сексуальную» группу крови

Ученые давно говорят о том, что по группе крови можно "прочитать" многое, например, о характере человека и его сексуальной притягательности. В ходе нового исследования эксперты выяснили, обладатели какой группы крови больше всего привлекают людей противоположного пола.

какую группу крови назвали самой "сексуальной" (фото из открытых источников)

Исследователи провели эксперимент, участие в котором взяли три тысячи молодых людей с разной группой крови. Организаторы также выяснили, какие черты и особенности противоположного пола привлекают добровольцев. В процессе эксперимента выяснилось, что самой сексуально притягательной оказалась 1 группа крови. А вот носители 2-й группы меньше всего нравятся окружающим. Что касается обладателей 3-й группы, то выяснилось, что они более чувствительны и нежные, а люди с 4-й группой — романтики.

Также ученым удалось коротко охарактеризовать особенности характера человека по группе его крови, и вот что получилось:

- носители 1 группы крови обладают хорошей силой воли, они терпеливы и упорно стремятся к поставленной цели;

- обладатели 2 группы аккуратны, ответственны, у них есть большое желание трудиться, поэтому они способны подстроиться под любые обстоятельства;

- люди с 3 группой крови не боятся перемен, потому что хорошо приспосабливаются к любым изменениям в своей жизни, они стойко выдерживают неурядицы;

- носители 4 группы владеют лидерскими качествами, они организованы, спокойны и уверены в себе.

Безусловно, характер формирует не только группа крови, но и врожденный темперамент, окружение, обстоятельства.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая группа крови является самой "травмоопасной".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!