kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.01.2021

BTC/USD

33522.82

ETH/USD

1033.04

LTC/USD

130.94

НБУ 12.01.2021

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Ученые определили самую «сексуальную» группу крови
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые определили самую «сексуальную» группу крови

Обладатели этой группы больше всего привлекают противоположный пол

сегодня, 15:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Ученые давно говорят о том, что по группе крови можно "прочитать" многое, например, о характере человека и его сексуальной притягательности. В ходе нового исследования эксперты выяснили, обладатели какой группы крови больше всего привлекают людей противоположного пола.

Ученые определили самую «сексуальную» группу крови

какую группу крови назвали самой "сексуальной" (фото из открытых источников)

Исследователи провели эксперимент, участие в котором взяли три тысячи молодых людей с разной группой крови. Организаторы также выяснили, какие черты и особенности противоположного пола привлекают добровольцев. В процессе эксперимента выяснилось, что самой сексуально притягательной оказалась 1 группа крови. А вот носители 2-й группы меньше всего нравятся окружающим. Что касается обладателей 3-й группы, то выяснилось, что они более чувствительны и нежные, а люди с 4-й группой — романтики.

Также ученым удалось коротко охарактеризовать особенности характера человека по группе его крови, и вот что получилось:

- носители 1 группы крови обладают хорошей силой воли, они терпеливы и упорно стремятся к поставленной цели;

- обладатели 2 группы аккуратны, ответственны, у них есть большое желание трудиться, поэтому они способны подстроиться под любые обстоятельства;

- люди с 3 группой крови не боятся перемен, потому что хорошо приспосабливаются к любым изменениям в своей жизни, они стойко выдерживают неурядицы;

- носители 4 группы владеют лидерскими качествами, они организованы, спокойны и уверены в себе.

Безусловно, характер формирует не только группа крови, но и врожденный темперамент, окружение, обстоятельства.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая группа крови является самой "травмоопасной".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kurs.com.ua/novost/267436-samaja-seksualno-pritjagatelnaja-gruppa-krovi
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ