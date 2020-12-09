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Главная Новости Здоровье наше тело Нужно ли подбирать диету под группу крови: что говорит новое исследование
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Нужно ли подбирать диету под группу крови: что говорит новое исследование

Диета по группе крови — весьма популярный в наши дни план питания

сегодня, 00:45
Автор:

Светлана Шкурупий

В середине 1990-х годов американский диетолог Питер Д'Адамо издал книгу, в которой рассказал, что люди должны подбирать себе рацион, основываясь на своей группе крови. И этот план питания весьма популярен и в наши дни. Но настолько ли эта диета эффективна, по сравнению с остальными?

Нужно ли подбирать диету под группу крови: что говорит новое исследование

питание по группам крови (фото из открытых источников)

Эксперты провели эксперимент, для участия в котором пригласили почти 250 человек, за ними наблюдали в течение 15 недель. Участников разделили на две группы. Первая предпочитала веганскую диету, а вторая питалась, как обычно. Исследование показало, что растительная диета помогла сбросить лишний вес и усилить метаболизм у людей, страдающих ожирением. Но она одинаково отразилась на показателях, как добровольцев из первой группой крови, так и со второй. В то же время доказательств, что диета, которая богата мясом, для кого-то полезна, обнаружено не было.

Известно, что когда книга натуропата Питера Д'Адамо "4 группы крови - 4 пути к здоровью", в середине 1990-х годов вышла в свет, то нашла своих поклонников и люди активно начали менять свой рацион. Например, людям с первой группой крови врач советовал употреблять больше мяса, а людям со второй — больше растительной пищи. Для третьей группы, по его словам, походили как мясные, так и овощные блюда, но с определенными ограничениями. А вот людям с четвертой группой крови нужно придерживаться смешанного питания, с некоторым уклоном в сторону овощей. 

Напомним, какой напиток способен контролировать уровень глюкозы в крови.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые обнаружили бактерию, которая способна менять группу крови.


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Источник: https://jandonline.org/article/S2212-2672(20)31197-7/fulltext#
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