Нужно ли подбирать диету под группу крови: что говорит новое исследование

Язык
Coinspot 09.12.2020
BTC/USD
18377.56
ETH/USD
555.92
LTC/USD
77.19
НБУ 09.12.2020
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
34.50
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
В середине 1990-х годов американский диетолог Питер Д'Адамо издал книгу, в которой рассказал, что люди должны подбирать себе рацион, основываясь на своей группе крови. И этот план питания весьма популярен и в наши дни. Но настолько ли эта диета эффективна, по сравнению с остальными?
питание по группам крови (фото из открытых источников)
Эксперты провели эксперимент, для участия в котором пригласили почти 250 человек, за ними наблюдали в течение 15 недель. Участников разделили на две группы. Первая предпочитала веганскую диету, а вторая питалась, как обычно. Исследование показало, что растительная диета помогла сбросить лишний вес и усилить метаболизм у людей, страдающих ожирением. Но она одинаково отразилась на показателях, как добровольцев из первой группой крови, так и со второй. В то же время доказательств, что диета, которая богата мясом, для кого-то полезна, обнаружено не было.
Известно, что когда книга натуропата Питера Д'Адамо "4 группы крови - 4 пути к здоровью", в середине 1990-х годов вышла в свет, то нашла своих поклонников и люди активно начали менять свой рацион. Например, людям с первой группой крови врач советовал употреблять больше мяса, а людям со второй — больше растительной пищи. Для третьей группы, по его словам, походили как мясные, так и овощные блюда, но с определенными ограничениями. А вот людям с четвертой группой крови нужно придерживаться смешанного питания, с некоторым уклоном в сторону овощей.
Напомним, какой напиток способен контролировать уровень глюкозы в крови.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые обнаружили бактерию, которая способна менять группу крови.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости
sex
сегодня, 01:17
CEKC Знaкoмствa - здеcь все девки дaют в пoпу и бepут в pот, бeз дeнeг и oтношeний, все бeсплатнo и анoнимнo! Зaxоди и выбeрай дeвку ----- http://bit.do/sehub