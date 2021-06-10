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Какие опасные заболевания могут протекать бессимптомно

Иммунолог Владимир Болибоков рассказал, какие заболевания называются «тихими» и как их можно обнаружить

сегодня, 11:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Есть заболевания, которые прогрессируют в организме без особых признаков, поэтому их бывает сложно определить на ранних стадиях. Иммунолог Владимир Болибоков рассказал, какие недуги называют "тихими" и когда они, как правило, начинают появляться.

Какие опасные заболевания могут протекать бессимптомно

Бессимптомные заболевания (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что после 30-35 лет иммунная система человека начинает работать не так эффективно, как в молодые годы, поэтому могут проявляться хронические заболевания, связанные именно с ослабленным иммунитетом. Самой распространенной "тихой" болезнью, по словам врача, является туберкулез — инфекционное заболевание, при котором поражаются разные органы (кожа, почки, кишечник, глаза, костно-суставная система и др.), но чаще всего легкие. Передается недуг воздушно-капельным путем. Если не начать своевременное лечение, тогда заболевание может спровоцировать серьезные последствия. Туберкулез развивается очень постепенно — это занимает от нескольких недель до нескольких месяцев.

Кроме того, незаметно могут развиваться онкологические заболевания, сахарный диабет, атеросклероз, поражения щитовидной железы и другие болезни. Чтобы вовремя их обнаружить и начать лечение, эксперт советует делать регулярные плановые осмотры у специалистов.  

Напомним, эксперты рассказали, на какие заболевания может указывать низкий уровень лейкоцитов - белых клеток крови, которые образуются в костном мозге и борются с инфекциями. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что глаза — это самый важный орган чувств, поэтому они заслуживают исключительно большого внимания. С помощью зрения человек получает около 70% информации, и при малейших неприятных ощущениях стоит побеспокоиться. О каких опасных заболеваниях глаз нужно знать?


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Источник: https://www.med2.ru/story.php?id=120006
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