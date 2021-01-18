Микросны: что это и почему они опасны

Когда вы бодрствуете, но ваш мозг из-за сильной утомляемости начинает засыпать, это может привести к плохим последствиям. После этого, обычно, сложно вспомнить некоторые детали происходящего с вами буквально недавно. К примеру, частично не помнить, как добрались с работы домой. Или же, что зашли в магазин за продуктами, выполнили какую-либо задачу и т.д. Всё это может свидетельствовать о том, что у вас был микросон.

Микросны возникают из-за недосыпа - фото: из открытых источников

Микросон — это краткий непроизвольный эпизод потери сознания, длящийся от мимолетного момента до нескольких секунд. Во время этого довольно странного состояния ваши глаза могут быть открыты, вы можете сидеть прямо и даже выполнять задание, но некоторые области вашего мозга полностью отключены. Другими словами, вы можете думать, что бодрствуете, но на самом деле части вашего мозга спят.

Вице-президент по маркетингу и коммуникациям Совета по улучшению сна Мэри Хелен Роджерс рассказала, что микросон может возникнуть без предупреждения, в любое время дня, чаще всего, когда вы недосыпаете. Он также тесно связан с выполнением скучной, монотонной задачи.

Также отмечается, что микросон является опасным. Это связано с тем, что в этом полусонном состоянии у нас гораздо больше шансов совершить критические ошибки. В этот момент страдает ваша реакция, а также способность обращать внимание. Исследователи утверждают, что многие несчастные случаи со смертельным исходом, так как крушение трамвая в Лондоне в 2016 году, и трагические катастрофы были связаны с микросном.

Самый лучший способ предотвратить микросон — это получать достаточно качественного сна каждую ночь, чтобы вы могли полноценно функционировать в течение дня и не чувствовать усталости. Однако если же выходит так, что у вас нет возможности уделять сну столько времени, то нужно позволять себе вздремнуть. В момент, когда чувствуете сильную усталость, нужно подремать 20 минут. Это поможет зарядить ваш мозг, чтобы вы были внимательными в течение более длительного периода времени.

Стоит помнить, что постоянный недосып очень вредит вашему здоровью. Уделяя сну 8 часов, вам не нужно будет задумываться о такой проблеме, как микросон.

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