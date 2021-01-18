Микросны: что это и почему они опасны

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Мокрик Анастасия
Когда вы бодрствуете, но ваш мозг из-за сильной
утомляемости начинает засыпать, это может привести к плохим последствиям. После
этого, обычно, сложно вспомнить некоторые детали происходящего с вами буквально
недавно. К примеру, частично не помнить,
как добрались с работы домой. Или же, что зашли в магазин за продуктами,
выполнили какую-либо задачу и т.д. Всё это может свидетельствовать о том, что у
вас был микросон.
Микросны возникают из-за недосыпа - фото: из открытых источников
Микросон — это краткий непроизвольный эпизод потери
сознания, длящийся от мимолетного момента до нескольких секунд. Во время этого
довольно странного состояния ваши глаза могут быть открыты, вы можете сидеть
прямо и даже выполнять задание, но некоторые области вашего мозга полностью
отключены. Другими словами, вы можете думать, что бодрствуете, но на самом деле
части вашего мозга спят.
Вице-президент по маркетингу и коммуникациям Совета
по улучшению сна Мэри Хелен Роджерс рассказала, что микросон может возникнуть
без предупреждения, в любое время дня, чаще всего, когда вы недосыпаете. Он также тесно связан с выполнением скучной, монотонной задачи.
Также отмечается, что микросон является опасным. Это
связано с тем, что в этом полусонном состоянии у нас гораздо больше шансов
совершить критические ошибки. В этот момент страдает ваша реакция, а также способность обращать внимание. Исследователи утверждают, что многие несчастные
случаи со смертельным исходом,
так как крушение
трамвая в Лондоне в 2016 году,
и трагические катастрофы были связаны с микросном.
Самый лучший
способ предотвратить микросон — это получать достаточно качественного сна
каждую ночь, чтобы вы могли полноценно функционировать в течение дня и не чувствовать усталости. Однако если же
выходит так, что у вас нет возможности уделять сну столько времени, то нужно
позволять себе вздремнуть. В момент, когда чувствуете сильную усталость, нужно подремать 20 минут. Это поможет зарядить ваш мозг,
чтобы вы были внимательными в течение более длительного периода времени.
Стоит помнить, что постоянный недосып очень вредит вашему здоровью. Уделяя сну 8 часов, вам не нужно будет задумываться о такой проблеме, как микросон.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о пяти продуктах, которых следует избегать зимой, а также о самой опасной реакции организма на аллергены, способная привести к смерти.
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