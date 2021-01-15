Самая опасная реакция организма на аллергены, способная привести к смерти

Много различных аллергенов — вещи, которые вызывают аллергическую реакцию – могут вызвать анафилактическую реакцию, включая укусы насекомых, лекарственные препараты, а также некоторые продукты питания. Арахис, яйца, коровье молоко, рыба и моллюски являются общими пищевыми аллергенами, которые могут вызвать анафилаксию.

Продукты - аллергены. Фото: m.infox.ru

Симптомы и признаки анафилаксии

Первые симптомы анафилаксии часто включают зуд, жжение или покалывание во рту, губах и в горле. Слизистые оболочки в полости рта и горла могут набухать, в результате чего у человека появляются трудности с глотанием и дыханием. Аллерген может спровоцировать астму. Также может возникнуть отек вокруг глаз, появиться обобщенная сыпь по всему телу в виде крапивницы.

Анафилаксия может влиять на кровообращение, поэтому кожа становится бледной, холодной и потной. Понижение кровяного давления приводит к частым сердечным сокращениям и обморокам. Другие признаки анафилаксии включают боли в животе, рвоту, диарею, судороги и вялость.

Анафилаксия может быстро перерасти в опасное для жизни состояние, привести к проблемам с дыханием, недостаточному кровообращению и шоку. Пациент может потерять сознание и оказаться в смертельной опасности, если лечение не начато немедленно.

Лечение анафилаксии

Всегда звоните в "Скорую помощь" или немедленно обратитесь к своему лечащему врачу, так как это состояние может быстро ухудшиться и стать опасным для жизни.

Люди, которые ранее имели анафилактические или другие серьезные аллергические реакции, должны всегда иметь при себе EpiPen (или дозы адреналина), который может быть введен при первых признаках анафилактического шока. Адреналин является гормоном, который помогает открыть дыхательные пути, улучшает дыхание и кровяное давление, и уменьшает аллергическую реакцию в организме.

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