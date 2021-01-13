Чем опасны симптомы аллергии для маленьких детей

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Седлецкая Татьяна
Аллергия — это иммунная реакция на вещество в окружающей
среде, называемое аллергеном. Когда ребенок с аллергией вступает в контакт с
аллергеном (касается, вдыхает или съедает) -
организм ошибочно рассматривает аллерген как опасный для здоровья и высвобождает
гистамин и другие химические вещества, чтобы бороться с ним. Эти химические
вещества раздражают организм и вызывают такие симптомы, как насморк, чихание,
зуд и кашель.
Ребенок с платком. Фото: zewa.net
Симптомы могут быть мягкими или тяжелыми, прерывистыми
(например, сезонными) или постоянными из-за постоянного воздействия аллергена. В
некоторых случаях аллерген может вызывать серьезную реакцию, называемую
анафилактическим шоком. Такое состояние требует неотложной медицинской помощи,
так как затрудненное дыхание и отек горла могут быть опасными для жизни.
Наиболее
вероятными виновниками аллергии у детей 3-4 лет являются:
- пылевые клещи — микроскопические организмы, которые живут
и размножаются в таких местах, как ковры, подушки, покрывала, шторы. Почти 85 %
страдающих аллергией детей имеют аллергию на пылевых клещей;
- перхоть животных – кошек, собак и других пушистых
животных;
- пыльца — особенно деревьев, трав и сорняков;
- плесень — грибок, который находится во влажных местах,
таких как ванные комнаты и подвалы, или на открытом воздухе во влажном климате;
- некоторые дети испытывают аллергию на пуховые одеяла и подушки
или шерстяные вещи и одеяла.
Что
делать?
Закройте матрац вашего ребенка противоаллергическим
чехлом из очень плотной ткани, который вы можете найти в специализированных
магазинах вашего города.
Стирайте постельное белье один раз в неделю при высокой температуре воды, чтобы убить
пылевых клещей.
Избегайте нагромождения мягких игрушек в комнате вашего
ребенка — это пылевые клещи. Часто стирайте любимые игрушки малыша.
Делайте влажную уборку тряпкой и пылесосом несколько раз
в неделю. Убедитесь, что ваш ребенок не находится в комнате, когда вы это
делаете.
Если у вашего ребенка тяжелая аллергия на пылевых клещей,
подумайте о замене коврового покрытия на гладкие полы, например, линолеум или
паркет.
Чистите или заменяйте фильтры в кондиционерах ежемесячно
в течение сезона, когда вы им пользуетесь.
Ранее "Комментарии" писали о реакции детского организма на глютен.
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