Чем опасны симптомы аллергии для маленьких детей

Аллергия — это иммунная реакция на вещество в окружающей среде, называемое аллергеном. Когда ребенок с аллергией вступает в контакт с аллергеном (касается, вдыхает или съедает) - организм ошибочно рассматривает аллерген как опасный для здоровья и высвобождает гистамин и другие химические вещества, чтобы бороться с ним. Эти химические вещества раздражают организм и вызывают такие симптомы, как насморк, чихание, зуд и кашель.

Ребенок с платком. Фото: zewa.net

Симптомы могут быть мягкими или тяжелыми, прерывистыми (например, сезонными) или постоянными из-за постоянного воздействия аллергена. В некоторых случаях аллерген может вызывать серьезную реакцию, называемую анафилактическим шоком. Такое состояние требует неотложной медицинской помощи, так как затрудненное дыхание и отек горла могут быть опасными для жизни.

Наиболее вероятными виновниками аллергии у детей 3-4 лет являются:

- пылевые клещи — микроскопические организмы, которые живут и размножаются в таких местах, как ковры, подушки, покрывала, шторы. Почти 85 % страдающих аллергией детей имеют аллергию на пылевых клещей;

- перхоть животных – кошек, собак и других пушистых животных;

- пыльца — особенно деревьев, трав и сорняков;

- плесень — грибок, который находится во влажных местах, таких как ванные комнаты и подвалы, или на открытом воздухе во влажном климате;

- некоторые дети испытывают аллергию на пуховые одеяла и подушки или шерстяные вещи и одеяла.

Что делать?

Закройте матрац вашего ребенка противоаллергическим чехлом из очень плотной ткани, который вы можете найти в специализированных магазинах вашего города.

Стирайте постельное белье один раз в неделю при высокой температуре воды, чтобы убить пылевых клещей.

Избегайте нагромождения мягких игрушек в комнате вашего ребенка — это пылевые клещи. Часто стирайте любимые игрушки малыша.

Делайте влажную уборку тряпкой и пылесосом несколько раз в неделю. Убедитесь, что ваш ребенок не находится в комнате, когда вы это делаете.

Если у вашего ребенка тяжелая аллергия на пылевых клещей, подумайте о замене коврового покрытия на гладкие полы, например, линолеум или паркет.

Чистите или заменяйте фильтры в кондиционерах ежемесячно в течение сезона, когда вы им пользуетесь.

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