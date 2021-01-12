Аллергия на глютен у детей – почему иммунная система не воспринимает протеины пшеницы

Клейковина — это белок, который присутствует в пшенице и других зернах, таких как ячмень и рожь. Хотя клейковина обычно встречается в хлебобулочных изделиях и пастах, содержащих муку, ее также можно найти в зерновых, крекерах и соусах или даже таких в неожиданных продуктах, как мороженое, соленья и хот-доги.

Источник глютена. Фото: fitseven.ru

Аллергия на клейковину – не очень правильное определение, потому что на самом деле это аллергия на пшеницу, а клейковина является одним из ее компонентов. Аллергия на пшеницу — немедленная аллергическая реакция, возникающая, когда иммунная система организма реагирует на протеины пшеницы.

Непереносимость клейковины

Иногда то, что вы считаете аллергией на клейковину, может на самом деле быть непереносимостью клейковины — когда у вашего ребенка наблюдается легкая реакция на продукты, содержащие глютен. В большинстве случаев вы можете заметить проблемы с пищеварительной системой, такие как чрезмерные газы, боль в животе, диарея или запор.

Аллергия на пшеницу

Фактическая аллергия на пшеницу не вызывает хронических проблем с пищеварением, но вы можете заметить, что ваш ребенок имеет комбинацию зудящих крапивниц, опухоли, рвоту, затрудненное дыхание или глотание, а также анафилаксию (опасная для жизни реакция). Эти признаки обычно вызывают антитела организма, реагирующие на определенные продукты. Дети могут перерасти аллергию по мере своего взросления.

В большинстве случаев врачи полагаются на кожный тест, чтобы определить аллергию на пшеницу. Капля пшеничного аллергена вводится с помощью иглы под кожу ребенка. Сыпь или покраснение вокруг области кожного укола является показателем аллергической реакции.

Целиакия

Более серьезная реакция на клейковину — это целиакия — хроническое аутоиммунное состояние, вызванное приемом глютена. Целиакия сильно отличается от аллергии. При целиакии наиболее сильно страдает кишечник. Полное удаление глютена из диеты позволит устранить симптомы. Данное заболевание затрагивает примерно один процент населения.

Ранее "Комментарии" рассказывали об аллергии на молоко у малышей

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!