Аллергия на молоко у малышей

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Симптомы

Симптомы аллергии на молоко могут появляться от нескольких минут до нескольких часов после того, как ребенок потребляет молочный продукт, но наиболее серьезные симптомы обычно возникают через полчаса. Наиболее распространенными симптомами являются:

· сыпь

· расстройство желудочно-кишечного тракта / желудка

· рвота и / или диарея

Менее распространенные симптомы включают кровь в стуле. Аллергия также может вызвать экзему, крапивницу, отечность, зуд или сыпь вокруг рта и подбородка из-за контакта с молоком.

Малышу в возрасте старше одного года, у которого есть аллергия на молоко, необходимо избегать сыра, йогурта, мороженого и любой пищи, содержащей молоко. Ему понадобится заменить коровье молоко на соевое, если он также не чувствителен к соевому белку (у некоторых детей аллергия на сою и молоко развивается одновременно).

Педиатр может выписать ребенку несколько подходящих лекарств для лечения аллергической реакции на молоко — к ним относятся антигистаминные препараты и препараты против астмы (если хрипы относятся к симптомам аллергии у ребенка). Однако основным "лечением" является устранение молока и молочных продуктов из диеты ребенка.

Большинство детей в конечном итоге перерастают аллергию в возрасте от двух до пяти лет, аллергия редко сохраняется до юности.

Грудное вскармливание — лучший способ предотвратить развитие аллергии на молоко. Исследование показало, что грудное вскармливание в течение минимум четырех месяцев способно предотвратить или задержать развитие аллергии на коровье молоко. Если вы не можете кормить грудью, попросите вашего педиатра посоветовать для малыша подходящую смесь.

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