Пять продуктов, которых следует избегать зимой

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Мокрик Анастасия
Зимой, как правило, у людей снижается иммунитет и шансов
заболеть становится намного больше, чем в тёплый период. Есть
некоторые продукты, которых следует избегать в это время года для поддержания
иммунитета и улучшения здоровья.
Главные продукты, которых стоит избегать зимой - фото: из открытых источников
Пять самых главных продуктов, от которых нужно избавиться
зимой:
1. Сладкие продукты
Стоит, помнить, что в зимний период не следует употреблять
продукты с высоким содержанием сахара, такие как пирожные, печенье и т.д. Это связано с тем, что они
вызывают воспаление и могут нарушить работу иммунной системы, ослабив ее способность бороться
с инфекциями.
2. Молочные продукты
Зимой следует избегать творога, молока, и т. д. Они по своей природе холодные и
конденсированные, что может сделать ваше тело предрасположенным к простуде и
лихорадке.
3. Кофеин
Зимой следует избегать таких напитков, как кофе,
энергетические напитки, спортивные напитки и т.д., содержащих кофеин. Этот компонент обезвоживает организм,
что, в свою очередь, вызывает пересыхание горла и заложенность носа.
4. Жареная еда
Такая пища входит едва ли в не в каждый список продуктов, которых стоит избегать, чтобы не иметь проблем со здоровьем. Этот список не стал исключением. Жареная пища с высоким содержанием жиров, губительна для вас, если вы пытаетесь избежать заболевания. Высокое содержание жира не только вызывает воспаление, но и увеличивает выработку слизи. И воспаление, и избыток слизи могут вызвать проблемы.
5. Перец кайенский
Этот перец способен раздражать воспаленные слизистые дыхательных путей и усиливать их отеки. От данного продукта лучше всего отказаться на период зимы. Ему на замену можно взять имбирь. Чай с имбирем очень полезен зимой.
Избавившись от этих пяти продуктов вы обезопасите себя от риска подхватить простудные заболевания в это непростое для здоровья время года.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что диетолог раскрыла неожиданную пользу сала в пандемию, а также о том, что томаты помогают в лечении онкозаболеваний.
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