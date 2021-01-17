Диетолог раскрыла неожиданную пользу сала в пандемию

Сало — традиционный украинский продукт, который может похвастаться не только своим неповторимым вкусом, но и богатым витаминным составом. Диетолог Людмила Гончарова рассказала, почему сало особенно полезно употреблять в холодное время года, особенно на фоне пандемии коронавируса.

почему зимой нужно есть сало (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что с наступлением холода наш организм начинает нуждаться в витаминах, минералах и животных жирах, которые укрепляют иммунную систему и делают ее более стойкой к различным вирусам. А крепкий иммунитет — это именно то, что нужно в период пандемии коронавирусной инфекции.

По словам диетолога, свежее сало можно употреблять каждый день (по 10–30 граммов), а еще лучше вместе с зеленью или листовым салатом и оливковым маслом. Такая привычка снизит в организме уровень "плохого" холестерина, а также прибавит энергии и выносливости.

Известно, что в сале содержатся витамины А, Е, Д, а также калий, натрий, марганец, железо и другие ценные для здоровья микроэлементы. Помимо этого, в продукте есть арахидоновая кислота, которая улучшает работу сердца, мозга и положительно влияет на почки и состав крови.

Не стоит переживать о том, что сало прибавит ваш лишних килограмм, эксперты говорят, что этот продукт, наоборот, используют для похудения, потому что он быстро насыщает и притупляет аппетит.

Напомним, врачи рассказали, какие изменения произойдут в организме, если каждый день употреблять сало.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-диетолог Наталия Пугачева назвала продукт, который повышает здоровье нервной системы. Он способствует выработке коллагена и гемоглобина, а также регулируют артериальное давление.

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