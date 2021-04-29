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Медики рассказали, какие болезни вызывает пассивное курение

Исследователи рассказали, какие проблемы со здоровьем может вызвать пассивное курение

29 апреля 2021, 15:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Пассивное курение — серьезная угроза для здоровья, потому что оно, как и обычное становится причиной развития многих заболеваний. Ученые, основываясь на результатах своего исследования, рассказали, чем грозит вдыхание воздуха с содержащимися в нем продуктами курения других людей.

Медики рассказали, какие болезни вызывает пассивное курение

Пассивное курение (фото из открытых источников)

Эксперты выяснили, что у людей, регулярно подвергающихся пассивному курению, повышается риск развития онкологических заболеваний, в частности рака полости рта на 50%. Ученые говорят, что каждая пятая смерть от онкологии в мире связана с табачным дымом, и эти данные касаются не только людей, которые курят регулярно.

В ходе исследования, которое охватило 192 страны, специалисты установили, что в течение года пассивному курению подвергались: 33% некурящих мужчин, 35% некурящих женщин и 40% детей. 

До этого ученые говорили, что пассивное курение может спровоцировать некоторые заболевания, и самое серьезное из них — рак легких. А вот данные насчет развития рака полости рта подвергались сомнению. Однако, исследователям все же удалось доказать, что связь существует и вдыхание чужого табачного дыма может серьезно навредить здоровью. 

Напомним, многие люди пытаются избавиться от такой пагубной привычки, как курение, но это задача не из легких. Немецкие специалисты говорят, что побороть тягу к курению можно с помощью обычного овоща. Какого именно?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что сигареты имеют негативное влияние и на сексуальную жизнь. Курение оказывает непосредственное влияние на уровень тестостерона у мужчин — гормона, который регулирует сексуальное желание. А также никотин и другие вредные химические соединения, которыми богаты табачные изделия, вредят нашей выносливости.


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Источник: https://tobaccocontrol.bmj.com/
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