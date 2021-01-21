Как курение влияет на сексуальную жизнь

Предупреждение о том, что курение убивает, известно многим. Но не все знают, что негативное влияние сигареты имеют еще и на сексуальную жизнь. Специалисты рассказали, почему интиму вредит привычка курить.

Курение негативно влияет на сексуальную функцию человека. Фото из открытых источников

• Снижение сексуального желания

Курение оказывает непосредственное влияние на уровень тестостерона, регулирующего сексуальное желание. Тестостерон — это гормон, отвечающий за рост мышц, а также поддержку либидо. Причем, у партнеров любого пола. Пока мы курим, в организме увеличивается уровень окиси углерода, и это, соответственно, снижает уровень тестостерона. Из-за этого человек начинает меньше желать сексуальных отношений.

• Причина эректильной дисфункции

Мужчины не слишком любят говорить о проблемах с эрекцией, хотя это и довольно частое явление. В некоторых случаях причиной эректильной дисфункции является привычка курить. Никотин "помогает" в закупорке вен и артерий, которые проходят через половые органы. Из-за этого ограничивается приток крови, который, собственно, и является залогом эрекции. К тому же, во время курения уменьшается количество оксида азота в мужском организме. А этот элемент также есть "составной" хорошей эрекции. Между тем, женщины могут из-за курения иметь проблемы с выделениями естественной смазки вульвы, что затрудняет половой акт.

• Воспаление клитору

О женском клиторе существует множество шуток, но такая хитрая частица женского организма все же существует. Клитор является наиболее чувствительным среди половых органов женщины. Курение же может вызвать его воспаление, что приведет к потере чувствительности. Бесспорно, оргазм в таком случае возможен, но "стараться" над ним придется куда дольше.

• Выносливость во время секса

Никотин и другие вредные химические соединения, которыми богаты табачные изделия, вредят нашей выносливости. Мужчинам, например, следует беспокоиться об уменьшении способности мышц паха растягиваться, что может привести к, опять же, потери эрекции или других неприятностях в постели. И не забываем о влиянии сигарет на дыхательную систему — во время полового акта у вас могут начаться проблемы с дыханием.

Поэтому специалисты рекомендуют если не совсем бросить курение, то хотя бы уменьшить количество сигарет в день.

А как избавиться от вредной привычки, подскажут "Комментарии". Например, можно прислушаться к советам диетолога, который рекомендует один из самых простых методов отказа от курения.

Кроме того, на портале можно узнать, как курение сразу после сна влияет на человеческий организм.



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