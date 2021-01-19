Как отказаться от курения - нарколог назвал простой метод

Курение — это та негативная привычка, от которой очень трудно отказаться. Однако нарколог Алексей Казанцев поделился эффективным методом, с помощью которого можно побороть проблему. Об этом сообщает интернет-издание lenta.ua.

Как бросить курить - советы врача. Фото: naked-science.ru

Чтобы быстро и безболезненно избавиться от плохой привычки, стоит заменить ее на другую — полезную.

По словам эксперта, если у вас возникает непреодолимое желание выкурить сигарету, придумайте себе какое-то полезное действие. Вы можете съесть фрукт, выпить воды. Можно в период желания покурить жевать жвачку без сахара.

Главное не есть сладкое, ведь позже может появиться любовь к сахару.

Таким образом вы помогаете своему мозгу быстрее избавиться от зависимости. Однако на этом этапе важно не сорваться.

В общем, чтобы избавиться от привычки курить, нужно выполнять такой ритуал в течение четырех недель. Чтобы окончательно забыть о курении, необходимо ждать восемь недель. Это примерное время, поскольку организм и мозг у каждого человека уникален.

Если вы хотите как можно быстрее бросить курить, следует обратиться к специалисту, который поможет в этом.

Напомним, что курение негативно влияет на физическое и психологическое здоровье человека. Эта вредная привычка портит и наш внешний вид, ускоряя процесс старения.

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