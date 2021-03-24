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Какой овощ поможет побороть тягу к курению

Этот овощ содержит никотиновую кислоту

сегодня, 13:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди пытаются избавиться от такой пагубной привычки, как курение, но это задача не из легких. Немецкие специалисты говорят, что побороть тягу к курению можно с помощью обычного овоща. Какого именно?

Какой овощ поможет побороть тягу к курению

Какой продукт помогает бросить курить (фото из открытых источников)

Эксперты рекомендуют добавить в свой рацион баклажан, который содержит никотиновую кислоту, или витамин РР, за счет чего эффективно снижают никотиновую "ломку". Кроме того, этот витамин положительно действует на нервную систему, избавляя от стресса и нервного напряжения, а именно стресс чаще всего и подталкивает людей к курению сигарет. 

Немецкие специалисты говорят, что регулярное употребление этого овоща может заменить никотиновый пластырь, который используется в никотинзаместительной терапии, в процессе прекращения курения. 

В то же время баклажаны не способны принести вреда организму, поскольку 10 г продукта содержит всего 1 микрограмм (мкг) никотина (сигарета содержит от 1000 мкг никотина).

По данным ВОЗ, от причин, непосредственно связанных с табакокурением, в мире ежегодно умирает около 5 млн человек. Такая пагубная привычка вызывает серьезные проблемы со здоровьем, поэтому важно вовремя от нее избавиться.

Напомним, что курение сразу после сна наносит организму тройной удар. Первая сигарета после пробуждения — важнейший фактор развития сразу трех видов рака: лёгких, шеи и головы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые из Чикаго уверяют, что курение увеличивает не только риск рака легких, но и мочевого пузыря. Дело в том, что вредные химические вещества, которые человек вдыхает во время курения, имеют свойство скапливаться в моче.


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Источник: https://worldnewsage.com/ru/zhizn/baklazhany_pomogut_brosit_kurit1257884687
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