8 вещей, которые категорически нельзя делать на голодный желудок

Для того чтобы на протяжении дня чувствовать энергию и хорошее самочувствие важно обязательно позавтракать. Но, если так вышло, что с утра поесть не получилось и у вас пустой желудок, важно знать, какие вещи не рекомендуется делать в таком состоянии, чтобы не усугубить ситуацию.

ФОТО: Из открытых источников

1. Жвачка

Жвачка на голодный желудок – верный путь к гастриту или язве. Во время употребления жвачки выделяется слюна, которая имеет щелочную реакцию. При попадании её в желудок, в нем сразу же снижается кислотность. Следом начинает вырабатываться желудочный сок, содержащий соляную кислоту. В первую очередь это влияет на стенки желудка. Если регулярно употреблять жвачку на голодный желудок и стенки желудка постоянно будут подвергаться раздражению, это поспособствует к развитию язвы или гастрита.

2. Кофе

Выпитый сразу после пробуждения кофе, да еще и на голодный желудок, не принесет человеку никакой пользы, а даже совсем наоборот. Утренний кофе наносит удар сразу по трем системам: нервной; пищеварительной; кровеносной. Через некоторое время после пробуждения в организме начинает вырабатываться кортизол, который отвечает за внимательность, стресс, регулирует уровень глюкозы в крови; активирует мозговую деятельность. Кофе в свою очередь тормозит действие кортизола. Если регулярно употреблять кофе на голодный желудок, то можно будет заметить, как по утрам без кофе невозможно будет включиться в работу и полностью проснуться.

3. Курение

Курение натощак считается очень опасным для здоровья человека. Ситуация здесь схожая со жвачкой. Во время курения на голодный желудок, он буквально переваривает сам себя. В связи с этим выделяется желудочный сок, который разрушает стенки. Это приводит к язве и гастриту.

4. Алкоголь

Если выпить алкоголь натощак, то он начнет разъедать слизистую внутри желудка. Первые признаки этого появляются уже примерно через полчаса. Кроме того, быстрое повышение содержания алкоголя в крови способно усилить токсическое воздействие алкоголя на мозг человека.

5. Противовоспалительные препараты

Прием противовоспалительных препаратов на голодный желудок могут вызвать желудочное кровотечения. Употреблять препараты на голодный желудок кроме тех, которые по инструкции нужно так принимать, категорически нельзя.

6. Цитрусовые соки

Такие соки содержат цитрусовые кислоты. После того как они попадают в желудок вызывает изжогу. Кроме того, это может вызвать аллергию. Это ведет к развитию язвы или гастрита. Поэтому от цитрусовых соков натощак лучше отказаться.

7. Спорт

Важно помнить, что если вы хотите с утра сходить на сложную интенсивную тренировку, заниматься натощак категорически нельзя. Из-за стресса в организме уровень кортизола повысится и начнет разрушить ваши мышцы. Если делать так регулярно, то это приведет к некрозу скелетных мышц.

8. Сон



Регулярный сон на голодный желудок очень вредит здоровью. Это связано с тем, что отказ в ужине негативно влияет на метаболизм. Кроме того, это отражается на уровне инсулина и гормональном фоне. Если вы ложитесь спать на голодный желудок, помните, что вы лишаете свой организм таких витаминов как D3 и B12.

Важно помнить что если следовать этим простым правилам регулярно, можно обезопасить себя от язвы, гастрита и других подобных заболеваний ЖКТ.



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