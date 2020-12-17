Новая терапия рака продлила жизнь пациентов вдвое, – исследование

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Елизавета Черных
Ученые из Университета Томаса Джефферсона представили исследование, в котором пытались улучшить внутреннюю лучевую терапию онкологического заболевания печени.
ФОТО: Из открытых источников
Во время такого метода лечения рака, в кровеносные сосуды печени вводятся специальные радиоактивные микросферы, которые обеспечивают целевое облучение опухоли. Однако ученые отмечают достаточно ограниченную эффективность такой терапии, и по их мнению, необходимо усиливать эффект.
Для этого специалисты взялись за введение микропузырьков газа в липидную оболочку печени и их разрыв с помощью ультразвука, что в результате оказалось достаточно эффективным способом в борьбе с онкологическим заболеванием.
В эксперименте ученых приняли участие 28 пожилых людей, которых исследователи разделили на две группы, и для лечение первой предпринимали новый комбинированный метод лечения. В результате специалисты получили ответ у 93% участников эксперимента. Спустя время после терапии у пациентов увеличилась продолжительность жизни и они реже нуждались в повторных облучениях.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что ученые успешно испытали новую терапию рака. Группа ученых из Каролинского института Швеции провела исследование, в ходе которого им удалось разработать новые ингибиторы, которые нарушают функцию митохондрий в раковых клетках.
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