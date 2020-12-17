Ученые успешно испытали новый метод терапии рака

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Елизавета Черных
Группа ученых из Каролинского института Швеции провела исследование, в ходе которого им удалось разработать новые ингибиторы, которые нарушают функцию митохондрий в раковых клетках. Клетки рака зависят от митохондрий, которые необходимы им для постоянного размножения и роста. Позитивные результаты исследования были опубликованы в медицинском журнале Nature.
ФОТО: Из открытых источников
Лечение ингибиторами — препаратами, которые тормозят биохимические процессы, смогло приостановить размножение раковых клеток и уменьшило рост опухоли у подопытных мышей.
Частое деление клеток означает, что раковая клетка должна все время создавать новые митохондрии для того, чтобы размножаться. В ходе исследования ученые разработали такой препарат, который направлен на генетический материал митохондрий (ДНК), который играет решающую роль в формировании новых клеток. Лечение такими ингибиторами влияет только на размножение опухолевых клеток, в то время как здоровые клетки остаются неизменными на протяжении длительного времени.
Ученые надеются, что данный препарат покажет такие же результаты и во время лечения людей, что позволит использовать кардинально новый подход в борьбе с онкологическими заболеваниями.
Напомним, что ранее ученые разработали новый препарат для иммунной терапии рака. По мнению исследователей, подкожная инъекция препарата теклистамаба оказалась безопасной и влечет за собой ответ у большинства пациентов с рецидивом или рефрактерной миеломой (заболеванием кроветворной системы, возникающим из плазматических клеток).
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