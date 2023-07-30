5 самых старых людей за всю историю человечества

Средняя продолжительность жизни человека по всему миру достигает 72 лет. Однако есть люди, живущие дольше 100 лет, а люди, достигшие возраста более 110 лет, входят в самый эксклюзивный клуб супердолгожителей. Портал "Комментарии" собрал 5 старейших официально подтвержденных людей за всю историю человечества.

Жанна Кальман – самый старый человек в мире

Список суперстолетних людей основан на подтвержденных данных, специализирующихся на экстремальной проверке возраста, таких как Gerontology Research Group. Рейтинг 5 самых старых людей состоит из двух представителей Франции и Японии и одной женщины из США.

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5. Наби Тадзима

Наби Тадзима родилась в Японии в 1900 году и прожила 117 лет и 260 дней. Она была последним живым человеком, родившимся в 19 веке. Наби Тадзима заявила, что достигла свое долголетие благодаря крепкому сну и вкусной еде. На момент смерти 21 апреля 2018 года японка имела 160 потомков, включая 35 праправнуков.

4. Люсиль Рендон

Французская супердолгожительница Люсиль Рендон скончалась в доме престарелых 17 января 2023 года в возрасте 118 лет и 340 дней. Женщина большую часть жизни была монахиней. На свое 118-летие Люсиль Рэндон получила поздравление от президента Франции Эммануэля Макрона. Также Люсиль является самым старшим человеком, пережившим COVID-19. После смерти Люсиль Рендон старейшей из ныне живущих людей стала Мария Браньяс – ее возраст 116 лет.

3. Сара Кнаус

Третьим официально самым старым человеком мира является американка Сара Кнаус. Она родилась 24 сентября 1880 года и умерла в возрасте 119 лет и 97 дней за два дня до 2000 года. Кнаус назвала своим секретом долголетия постоянную занятость работой. Сара Кнаус никогда не курила и не страдала ожирением, однако ее правнучка рассказывала, что она любила сладкое. К моменту смерти семья Кнаус насчитывала 6 разных поколений, включая ее прапраправнука.

2. Кейн Танака

Второй верифицированный самый старый человек в истории является жительница Японии Кейн Танака. Она скончалась в 2022 году в возрасте 119 лет и 107 дней. Танака имела несколько серьезных болезней. Она была инфицирована паратифом в возрасте 35 лет, а в 45 перенесла операцию рака поджелудочной железы. В 2006 году, в возрасте 103 лет, у Кейн Танаки диагностировали колоректальный рак, который она преодолела с помощью очередной операции. Танака говорила, что хочет дожить до 120 лет, и обязана долголетию вере в Бога, семьи, сну, хорошей пищи и занятиям математикой.

1. Жанна Кальман

Жанна Кальман – самый старый человек в мире, возраст которого официально задокументирован. Француженка умерла в 1997 году и ее продолжительность жизни достигла отметки в 122 года и 164 дня. Таким образом Жанна Кальман является единственным человеком, который смог прожить дольше 120 лет. Кальман вела необычную жизнь по сравнению с другими долгожителями. Женщина любила жареную и острую пищу, могла съедать до килограмма шоколада в неделю, а после еды Жанна Кальман выкуривала сигарету и пила вино. Кальман бросила курить в 117 лет. Ее продолжительность и образ жизни стали предметом исследований многих специалистов.

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