5 продуктов, понижающих гемоглобин

Многие из нас неоднократно слышали о том, какие продукты помогают поднять уровень гемоглобина. Однако есть и такие продукты, которые наоборот его снижают. Важно знать, от чего лучше стоит отказаться и чем перестать злоупотреблять, чтобы не вредить здоровью.

ФОТО: Из открытых источников

Гемоглобин является насыщенными железом белками, которые образуются на раннем этапе формирования эритроцитов, то есть красных телец крови. Именно он распространяет кислород по нашему телу, когда мы делаем вдох, а затем при выходе выводит из тканей углекислый газ. Основной функцией гемоглобина является обеспечения кислородом организма.

В случае, если гемоглобин у человека понижен, это сразу сказывается на его состоянии. Появляется усталость, повышается температура, появляется головокружение, мерзнут конечности, кожа становится бледной. Это приводит к железодефицитной анемии, так называемому малокровию. Чтобы этого избежать следует знать, от чего отказаться, чтобы привести в норму гемоглобин.

1. Блюда, содержащие рассол или уксус

Медики отмечают, что и уксус и рассол негативно и даже разрушительно влияют на кровь.

2. Крупы

Каши понижают гемоглобин в крови и замедляют усваивание железа. Особенно такое воздействие больше всего производит рис. Стоит заметить, что в этот список не входит гречка.

3. Молочные продукты

В большинстве молочных продуктов содержится кальций. Он замедляет биохимические процессы, которые связаны с железом, а также тормозит кроветворную функцию.

4. Черный чай

Чёрный чай содержит вещество под названием танин. Именно танин мешает усвоению железа и понижает гемоглобин.

5. Бобовые

Сами по себе бобовые содержат небольшое количество железа. Однако танина в них содержится больше. А это как раз снижает биодоступность железа.

Этими продуктами не стоит злоупотреблять. В случае, если у вас диагностирована железодефицитная анемия, лучше от них на время отказаться и заменить их продуктами, которые поднимают гемоглобин.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, какие продукты нарушают метаболизм, а также об опасности манной каши.





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