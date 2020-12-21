5 продуктов, понижающих гемоглобин

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Мокрик Анастасия
Многие из нас неоднократно слышали о
том, какие продукты помогают поднять уровень гемоглобина. Однако есть и такие
продукты, которые наоборот его снижают. Важно знать, от чего лучше стоит отказаться
и чем перестать злоупотреблять, чтобы не вредить здоровью.
ФОТО: Из открытых источников
Гемоглобин является насыщенными железом белками, которые образуются на раннем этапе формирования
эритроцитов, то есть красных телец крови. Именно он распространяет кислород по
нашему телу, когда мы делаем вдох, а затем при выходе выводит из тканей
углекислый газ. Основной функцией гемоглобина является обеспечения кислородом
организма.
В случае, если гемоглобин у человека
понижен, это сразу сказывается на его состоянии. Появляется усталость,
повышается температура, появляется головокружение, мерзнут конечности, кожа становится бледной. Это приводит к железодефицитной анемии, так называемому
малокровию. Чтобы этого избежать следует знать, от чего отказаться, чтобы
привести в норму гемоглобин.
1. Блюда, содержащие рассол или уксус
Медики отмечают, что и уксус и рассол негативно и даже разрушительно влияют на кровь.
2. Крупы
Каши понижают гемоглобин в крови и замедляют усваивание железа. Особенно такое воздействие больше всего производит рис. Стоит заметить, что в этот список не входит гречка.
3. Молочные продукты
В большинстве молочных продуктов содержится кальций. Он замедляет биохимические процессы, которые связаны с железом, а также тормозит кроветворную функцию.
4. Черный чай
Чёрный чай содержит
вещество под названием танин. Именно танин
мешает усвоению железа и понижает гемоглобин.
5. Бобовые
Сами по себе бобовые содержат небольшое количество железа. Однако танина в них содержится больше. А это как раз снижает биодоступность железа.
Этими продуктами не стоит злоупотреблять. В случае, если у вас диагностирована железодефицитная анемия, лучше от них на время отказаться и заменить их продуктами, которые поднимают гемоглобин.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, какие продукты нарушают метаболизм, а также об опасности манной каши.
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