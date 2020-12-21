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Врач предупредила об опасности манной каши

В манной каше, по словам врача, мало полезных веществ

сегодня, 09:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Пожалуй, не существует в мире более противоречивой пищи, чем манная каша. Одни исследователи считают ее абсолютно "пустой", а другие перечисляют ее полезные свойства. Как же быть? Гастроэнтеролог Анжелика Шакирова рассказала, почему вокруг продукта так много споров и почему манная каша может навредить.

Врач предупредила об опасности манной каши

(фото из открытых источников)

Врач отметила, что несколько лет назад медики и ученые начали предупреждать об опасности манной каши, потому что засомневались в пользе этого блюда. Большинство склонялось к тому, что ее в рационе следует ограничить, особенно детям. А все дело в том, что манная каша, по сравнению с другими, содержит мало витаминов, полезных веществ и очень калорийна, поскольку состоит из быстрых углеводов. Они быстро перевариваются и при регулярном потреблении могут спровоцировать набор лишнего веса. 

Также гастроэнтеролог рассказала, что манная каша мешает усваиваться кальция в организме за счет фитиновой кислоты, которая есть в ее составе. А дефицит этого элемента вызывает серьезные проблемы со здоровьем, в частности рахит (расстройство костеобразования, — прим. авт.).

По мнению исследователей, в этом блюде также много клейковины (глютена), которая ухудшает всасывание полезных веществ организмом и может привести к нарушению работу кишечника. 

Анжелика Шакирова объясняет, что многих в детстве кормили манной кашей, и все выросли абсолютно нормальными. Однако, произошло это за счет правильно сбалансированного питания, благодаря которому вред от манной каши становился минимальным. Но не все дети так питаются.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какую кашу стоит добавить в свой утренний рацион.


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Источник: https://www.7mednews.ru/health/17367-gastroenterolog-predupredila-ob-opasnosti-mannoy-kashi.html
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