Для многих кофе это не просто напиток, а утренний ритуал и своеобразный "запуск организма" после пробуждения. Но даже самый любимый источник энергии может причинить вред, если им злоупотреблять. Собрали 8 признаков, которые могут указывать, что стоит сократить количество кофе.

Какие симптомы передозировки кофеином. Фото из открытых источников

Если у вас проблемы со сном, тревожность или сердцебиение после нескольких чашек кофе, возможно организм просит перерыв из-за кофеина.

8 признаков того, что вы пьете много кофе

1. Проблемы со сном

Кофеин может влиять на цикл сна дольше, чем кажется. Даже одна чашка кофе за шесть часов до сна может сократить его продолжительность почти на час. Если вы часто засыпаете тяжело или чувствуете усталость утром, возможно стоит проанализировать, когда и сколько кофе вы пьете.

2. Постоянное чувство тревоги

Дрожь, ускоренное сердцебиение и чувство тревоги считаются классическими симптомами избытка кофеина, особенно для людей с высокой чувствительностью. Если кофе вас не только бодрит, но и повышает нервозность, это сигнал уменьшит его количество.

3. Нерегулярное сердцебиение

Сердце реагирует на кофеин быстро. Если после кофе вы замечаете учащенный или неравномерный пульс, это может свидетельствовать о перенасыщении кофеином организма.

4. Проблемы с пищеварением

Кофе стимулирует выработку желудочной кислоты, поэтому ее чрезмерное потребление может привести к изжоге, боли в животе или рефлюксу. Людям с чувствительной пищеварительной системой следует быть особенно осторожными.

5. Дрожь мышц

Тремор в руках или веках считается одной из наиболее заметных реакций на передозировку кофеином.

6. Головная боль

Кофе может как снимать головную боль, так и провоцировать ее. Особенно это актуально при резком прекращении его употребления. Если вы каждый день пьете много кофе, а затем вдруг пропускаете дозу, это может вызвать головную боль.

7. Частое мочеиспускание

Кофеин оказывает мягкое мочегонное действие, поэтому если вы чаще бегаете в туалет, возможно, ваш организм пытается избавиться от излишков кофеина.

8. Потеря концентрации

Хоть кофе пьют для бодрости, но его большое количество способно снижать сосредоточенность и способствовать потере концентрации. Вместо ясности вы можете ощутить нервное напряжение, раздражительность и рассеянность.

Если у вас есть несколько симптомов, описанных выше, это не обязательно означает, что нужно полностью отказаться от кофе, однако стоит задуматься об уменьшении его количества.

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