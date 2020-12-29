3 позы во время сна, которые могут навредить здоровью

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Мокрик Анастасия
Большинство людей
не думает о том, какую позу лучше выбирать для сна, а ложится так, как удобно.
Однако есть некоторые положения ,влияющие на здоровье. Изменение
своей привычной позы может не только помочь улучшить качество вашего отдыха, но и
предотвратить другие проблемы со здоровьем, такие как боли в мышцах.
ФОТО: Из открытых источников
Доктор Роберт
Оксман, директор Института сна, отметил, что сон на боку, животе или спине по-разному
влияет на людей. Многие ежегодно посещают врачей с жалобами на боли в
плечах и спине. В большинстве случаев это связано с нашим положением во сне.
Доктор Оксман рассказал о нескольких позах, в которых опасно засыпать.
1. Лежа на животе
Если есть одна позиция, от которой, по мнению экспертов, всем следует держаться подальше, — это спать на животе. Это считается одной из худших позиций. Это не только плохо для шеи — поскольку голова вертится всю ночь, но также может быть плохо для нервов. Кроме того, такое положение вызывает онемение рук.
2. С рукой под
головой
Это может быть удобный способ растянуться в постели, но
лежать, подложив руку под голову, — не лучший способ отдохнуть. Это может
вызвать давление на нервы и вызвать в руке онемение и
покалывание, также известные как рука мертвой рыбы.
3. Лежа на боку
Хотя сон на боку может предотвратить храп, но, по словам Оксмана, он часто связан с болью в плечах или бедрах. Если вы выбрали это положение, попробуйте чередовать стороны, чтобы снять напряжение. Меняйте стороны каждые 3-4 месяца, чтобы избежать утренних болей.
Спать на спине – это очень полезно для мышц позвоночника и спины. На сегодняшний день это считается самой полезной и лучшей позой для сна.
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