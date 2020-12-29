3 позы во время сна, которые могут навредить здоровью

Большинство людей не думает о том, какую позу лучше выбирать для сна, а ложится так, как удобно. Однако есть некоторые положения ,влияющие на здоровье. Изменение своей привычной позы может не только помочь улучшить качество вашего отдыха, но и предотвратить другие проблемы со здоровьем, такие как боли в мышцах.

ФОТО: Из открытых источников

Доктор Роберт Оксман, директор Института сна, отметил, что сон на боку, животе или спине по-разному влияет на людей. Многие ежегодно посещают врачей с жалобами на боли в плечах и спине. В большинстве случаев это связано с нашим положением во сне. Доктор Оксман рассказал о нескольких позах, в которых опасно засыпать.

1. Лежа на животе

Если есть одна позиция, от которой, по мнению экспертов, всем следует держаться подальше, — это спать на животе. Это считается одной из худших позиций. Это не только плохо для шеи — поскольку голова вертится всю ночь, но также может быть плохо для нервов. Кроме того, такое положение вызывает онемение рук.

2. С рукой под головой

Это может быть удобный способ растянуться в постели, но лежать, подложив руку под голову, — не лучший способ отдохнуть. Это может вызвать давление на нервы и вызвать в руке онемение и покалывание, также известные как рука мертвой рыбы.

3. Лежа на боку

Хотя сон на боку может предотвратить храп, но, по словам Оксмана, он часто связан с болью в плечах или бедрах. Если вы выбрали это положение, попробуйте чередовать стороны, чтобы снять напряжение. Меняйте стороны каждые 3-4 месяца, чтобы избежать утренних болей.

Спать на спине – это очень полезно для мышц позвоночника и спины. На сегодняшний день это считается самой полезной и лучшей позой для сна.

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