Лучше не рисковать: какими продуктами можно отравиться в новогоднюю ночь

Новогодняя ночь уже совсем скоро, а это значит, что пришло время составлять праздничное меню. Но перед этим стоит узнать, какие продукты покупать нежелательно, чтобы не навредить собственному здоровью. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Какими продуктами можно отравиться в новогоднюю ночь. Фото: rbc.ua

Всего в этом списке оказалось три продукта, первый из которых – это банки с красной икрой. Эксперты советуют подходить к выбору красной икры очень тщательно, так как некачественный продукт может негативно повлиять на печень, нервную систему и почки.

Когда вы взяли банку с икрой в руки, то обязательно проверьте, нет ли в ее составе консерванта Е239, потому что он является очень опасным для здоровья. Хорошая же икра может хранится лишь короткий период времени, говорят специалисты.

Второй опасный продукт – это вареная колбаса. Она входит в состав всеми любимого оливье. Но как показали научные исследования, даже в самом высшем ее сорте можно найти перемолотые остатки и даже кости, вместо мяса.

Третьим опасным продуктом для новогоднего стола является игристое вино. В супермаркете можно найти множество искусственно-газированных вин, которые сделаны не из винограда. Поэтому важно прочитать состав на этикетке продукта, прежде чем покупать его.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем заменить вредные напитки на новогоднем столе. Как только наступают новогодние праздники, то мы сразу спешим побаловать себя и своих близких чем-нибудь вкусненьким, которое не всегда, к сожалению, может оказаться полезным. И чтобы хоть немного уменьшить количество не очень полезных вкусностей, диетолог рассказала, чем можно заменить сладкие газированные напитки.

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