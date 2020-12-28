Лучше не рисковать: какими продуктами можно отравиться в новогоднюю ночь

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Любовь Блажко
Новогодняя ночь уже совсем скоро, а это значит, что пришло время составлять праздничное меню. Но перед этим стоит узнать, какие продукты покупать нежелательно, чтобы не навредить собственному здоровью. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Какими продуктами можно отравиться в новогоднюю ночь. Фото: rbc.ua
Всего в этом списке оказалось три продукта, первый из которых – это банки с красной икрой. Эксперты советуют подходить к выбору красной икры очень тщательно, так как некачественный продукт может негативно повлиять на печень, нервную систему и почки.
Когда вы взяли банку с икрой в руки, то обязательно проверьте, нет ли в ее составе консерванта Е239, потому что он является очень опасным для здоровья. Хорошая же икра может хранится лишь короткий период времени, говорят специалисты.
Второй опасный продукт – это вареная колбаса. Она входит в состав всеми любимого оливье. Но как показали научные исследования, даже в самом высшем ее сорте можно найти перемолотые остатки и даже кости, вместо мяса.
Третьим опасным продуктом для новогоднего стола является игристое вино. В супермаркете можно найти множество искусственно-газированных вин, которые сделаны не из винограда. Поэтому важно прочитать состав на этикетке продукта, прежде чем покупать его.
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