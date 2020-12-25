Чем заменить вредные напитки на новогоднем столе: ответ диетолога

Как только наступают новогодние праздники, то мы сразу спешим побаловать себя и своих близких чем-нибудь вкусненьким, которое не всегда, к сожалению, может оказаться полезным. И чтобы хоть немного уменьшить количество не очень полезных вкусностей, диетолог рассказала, чем можно заменить сладкие газированные напитки.

Чем заменить вредные напитки на новогоднем столе. Фото: unsplash

Эксперт Светлана Фус знает отличную альтернативу газированным напиткам, в которых содержится большое количество сахара. Потому что злоупотребление такими напитками может привести у снижению иммунитета, разрушению зубов, костей и ухудшению состояния суставов.

Компот из сухофруктов. В этот напиток нежелательно добавлять сахар, потому что он сам по себе становится сладким через некоторое время.

Напиток из имбиря и мяты. Сюда можно смело добавлять лимон, который позитивно отразится на процессе пищеварения и поднимет общий тонус организма.

Холодные фруктовые напитки. Можно приготовить настойку с добавлением апельсиновых корок и замороженных ягод. Вариантов этого напитка есть огромное количество, поэтому можете приступать к экспериментам.

Эксперт также подчеркнула, что основным напитком все же должна оставаться питьевая вода. А во время новогодних застолий люди часто забывают об этой полезной привычке.

"Обращайте внимание на то, что вы пьете за праздничным столом. Делайте правильный выбор еды и напитков во время зимних праздников", — подытожила Светлана Фус.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой вид алкоголя лучше не пить на Новый год. Совсем скоро украинцы будут встречать Новый год, поэтому уже начинают готовиться к семейному празднику: покупать подарки близким, составлять меню и, конечно же, выбирать алкоголь, который будет на новогоднем столе. Ведь, что тут таить, алкоголь – второе центральное "блюдо" после оливье.

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