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Чтобы не болела голова: какой вид алкоголя лучше не пить на Новый год

Начинать 2021 год лучше не с тяжелого похмелья, а с ясных мыслей на следующий день

сегодня, 16:45
Автор:

Любовь Блажко

Совсем скоро украинцы будут встречать Новый год, поэтому уже начинают готовиться к семейному празднику: покупать подарки близким, составлять меню и, конечно же, выбирать алкоголь, который будет на новогоднем столе. Ведь, что тут таить, алкоголь – второе центральное "блюдо" после оливье. 

Чтобы не болела голова: какой вид алкоголя лучше не пить на Новый год

Какой вид алкоголя лучше не пить на Новый год. Фото: unsplash

Есть категория людей, которые после символического бокала шампанского, отдают предпочтение своему любимому виду алкоголя. Однако, оказывается, есть такие спиртные напитки, о которых лучше забыть в новогоднюю ночь. Иначе, на утро придется столкнуться с нежелательными и не очень приятными последствиями. 

Согласно мнению экспертов, самыми опасными для здоровья человека являются портвейн и херес. Поэтому если вы любите побаловать себя этими напитками, то с ними следует быть максимально осторожными, или совсем от них отказаться на Новый год. 

В таком случае, и голова не будет раскалываться утром, и мысли будут ясными. Хотя самое главное при употреблении любого вида спиртного – правильная доза выпитого.

Добавим, что эксперты рекомендуют на один бокал алкоголя выпивать стакан чистой воды. Это поможет организму лучше его перетравливать и не допустить похмелья на следующий день. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, назван самый опасный алкогольный напиток. В современном мире есть настолько много разных видов алкогольных напитков, что невзначай можно сильно ошибиться в выборе, что приведет к негативным последствиям утром. Однако существует среди всего разнообразия напиток, от которого у человека точно появится сильное похмелье. Так, сомелье из Великобритании Марко Кастеланелли заявил, что с просекко стоит быть крайне осторожным. 


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Источник: https://lux.fm/ru/eksperty-skazali-kakoj-vid-alkogolya-luchshe-ne-pit-na-novyj-god_n102636
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