Чтобы не болела голова: какой вид алкоголя лучше не пить на Новый год

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Любовь Блажко
Совсем скоро украинцы будут встречать Новый год, поэтому уже начинают готовиться к семейному празднику: покупать подарки близким, составлять меню и, конечно же, выбирать алкоголь, который будет на новогоднем столе. Ведь, что тут таить, алкоголь – второе центральное "блюдо" после оливье.
Какой вид алкоголя лучше не пить на Новый год. Фото: unsplash
Есть категория людей, которые после символического бокала шампанского, отдают предпочтение своему любимому виду алкоголя. Однако, оказывается, есть такие спиртные напитки, о которых лучше забыть в новогоднюю ночь. Иначе, на утро придется столкнуться с нежелательными и не очень приятными последствиями.
Согласно мнению экспертов, самыми опасными для здоровья человека являются портвейн и херес. Поэтому если вы любите побаловать себя этими напитками, то с ними следует быть максимально осторожными, или совсем от них отказаться на Новый год.
В таком случае, и голова не будет раскалываться утром, и мысли будут ясными. Хотя самое главное при употреблении любого вида спиртного – правильная доза выпитого.
Добавим, что эксперты рекомендуют на один бокал алкоголя выпивать стакан чистой воды. Это поможет организму лучше его перетравливать и не допустить похмелья на следующий день.
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