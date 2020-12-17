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Главная Новости Здоровье наше тело Самое тяжелое похмелье: назван самый опасный алкогольный напиток
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Самое тяжелое похмелье: назван самый опасный алкогольный напиток

Сомелье назвал самый опасный алкогольный напиток

сегодня, 20:32
Автор:

Любовь Блажко

В современном мире есть настолько много разных видов алкогольных напитков, что невзначай можно сильно ошибиться в выборе, что приведет к негативным последствиям утром. Однако существует среди всего разнообразия напиток, от которого у человека точно появится сильное похмелье. Так, сомелье из Великобритании Марко Кастеланелли заявил, что с просекко стоит быть крайне осторожным. 

Самое тяжелое похмелье: назван самый опасный алкогольный напиток

Алкоголь. Фото: unsplash

"Тяжелее всего на утро себя чувствуют люди, которые пили просекко. Достаточно одного или двух бокалов, чтобы на следующий день сильно болела голова", — объяснил Марко.

Также он добавил, что этот напиток можно сравнить с шампанским, потому что в его составе тоже есть много пузырьков углекислого газа. Это приводит к тому, что организм быстрее и активнее поглощает этот алкоголь. Человек, который выпил 1-2 бокала просекко, почувствует сильное опьянение за короткий промежуток времени. Соответственно, большая доза выпитого приведет к тому, что утром человека будет мучать жуткое похмелье. 

Дабы не отказываться от любимого напитка и избежать негативных последствий, специалист рекомендует выпивать стакан воды на каждый бокал спиртного. 

"Просекко нужно пить медленно и не натощак", — подытожил он. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему горячая пища полезнее холодной. Горячая еда принесет намного больше пользы организму, чем холодная. Такое заявление сделали ученые, когда детально изучили восприятие разной пищи человеческим организмом. А в большинстве ситуаций получается ровно наоборот – человек спешит, поэтому у него не всегда есть время, чтобы разогреть еду и спокойно покушать. Именно по этой причине множество людей привыкли кушать в спешке.





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Источник: https://www.medikforum.ru/
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