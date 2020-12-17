Самое тяжелое похмелье: назван самый опасный алкогольный напиток

В современном мире есть настолько много разных видов алкогольных напитков, что невзначай можно сильно ошибиться в выборе, что приведет к негативным последствиям утром. Однако существует среди всего разнообразия напиток, от которого у человека точно появится сильное похмелье. Так, сомелье из Великобритании Марко Кастеланелли заявил, что с просекко стоит быть крайне осторожным.

Алкоголь. Фото: unsplash

"Тяжелее всего на утро себя чувствуют люди, которые пили просекко. Достаточно одного или двух бокалов, чтобы на следующий день сильно болела голова", — объяснил Марко.

Также он добавил, что этот напиток можно сравнить с шампанским, потому что в его составе тоже есть много пузырьков углекислого газа. Это приводит к тому, что организм быстрее и активнее поглощает этот алкоголь. Человек, который выпил 1-2 бокала просекко, почувствует сильное опьянение за короткий промежуток времени. Соответственно, большая доза выпитого приведет к тому, что утром человека будет мучать жуткое похмелье.

Дабы не отказываться от любимого напитка и избежать негативных последствий, специалист рекомендует выпивать стакан воды на каждый бокал спиртного.

"Просекко нужно пить медленно и не натощак", — подытожил он.

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