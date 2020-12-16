kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.12.2020

BTC/USD

20726.88

ETH/USD

625.05

LTC/USD

89.95

НБУ 16.12.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

34.13

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Горячая пища полезнее холодной: вот по какой причине
commentss НОВОСТИ Все новости

Горячая пища полезнее холодной: вот по какой причине

Влияет ли это как-то на здоровье человека, или можно и дальше пренебрегать горячей пищей?

сегодня, 17:12
Автор:

Любовь Блажко

Горячая еда принесет намного больше пользы организму, чем холодная. Такое заявление сделали ученые, когда детально изучили восприятие разной пищи человеческим организмом. А в большинстве ситуаций получается ровно наоборот – человек спешит, поэтому у него не всегда есть время, чтобы разогреть еду и спокойно покушать. Именно по этой причине множество людей привыкли кушать в спешке. 

Горячая пища полезнее холодной: вот по какой причине

Еда. Фото: unsplash

Специалисты объяснили, что горячая еда намного лучше усваивается и ускоренно расщепляется. Исходя из этого, пищеварительная система воспринимает разную температуру еды. А холодная пища, наоборот, способствует тому, что пищеварительной системе приходится тратить намного больше энергии. 

Если пренебрегать этим правилом, то можно столкнуться с такой проблемой, как вздутие живота, к примеру. 

Горячая еда уже частично расщеплена просто потому, что она уже готова к употреблению. Когда происходит процесс нагревания еды, то начинают вырабатываться полезные химические вещества. Кроме этого, горячая пища поглощается медленнее, что также оказывает позитивное влияние на организм. Потому что у него появляется время, чтобы обработать полученную еду и усвоить необходимые питательные компоненты. 

И еще один не менее важный аргумент – горячая еда намного вкуснее холодной, согласны? 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, популярные мифы о еде. Еда – это настолько популярная и распространенная тема, что ее можно обсуждать вечно. Следовательно, мифов на эту тему может накопиться огромное количество. И чтобы их стало хоть чуточку меньше, эксперты развенчали некоторые из них. 




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ