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Популярные мифы о еде: диеты, алкоголь и соль

Мы регулярно слышим о новых диетах, принципах питания, вреде и пользе продуктов, но не все из сказанного может оказаться правдой

сегодня, 16:33
Автор:

Любовь Блажко

Еда – это настолько популярная и распространенная тема, что ее можно обсуждать вечно. Следовательно, мифов на эту тему может накопиться огромное количество. И чтобы их стало хоть чуточку меньше, эксперты развенчали некоторые из них. 

Популярные мифы о еде: диеты, алкоголь и соль

Три мифа о еде. Фото: popmech

Диеты не работают 

Лучшая диета на всю жизнь — сбалансированное питание. А экспресс-диеты может и работают, но эффект от них можно получить весьма непродолжительный. Если человек хочет похудеть, то ему нужно сократить калории и найти время для физических нагрузок – это лучше любой диеты.  

Алкоголь очень сложно выпарить

Конечно же, иногда хочется побаловать себя чем-то вкусным. И в числе особых рецептов могут быть блюда, в которых есть алкоголь. Принято считать, что во время приготовления он выпаривается, поэтому мы не боимся угощать таким блюдом всю свою семью. Но оказалось, что это вовсе не так, потому как алкоголь не так легко убрать, даже если блюдо готовится длительное время. Специалисты утверждают, что когда вы добавляете в блюдо рюмку конька, например, то после приготовления в блюде останется ¾ рюмки. 

Соль не убивает 

Поваренная соль – это вещество природного происхождения, которое помогает сделать нашу пищу еще вкуснее. Известно, что в организме человека содержится около 1 процента соли, которая постоянно выводится из него с мочой и потом. Но соль важна для организма, поэтому должна поступать в него в достаточном количестве. И здоровый человек вполне сможет справиться с избытками соли, которые периодически поступают в организм. А людям, у которых есть проблемы со здоровьем, стоит уменьшить употребление соли. 

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Источник: https://www.popmech.ru/science/518254-5-mifov-o-ede-diety-alkogol-i-sol/
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