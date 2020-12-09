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Как укрепить иммунную систему прямо сейчас

Несколько способов повысить свой иммунитет: от качественной еды до достаточного количества сна

сегодня, 16:00
Автор:

Любовь Блажко

Укрепить иммунитет можно с помощью достаточно простых действий, и специалисты перечислили их.

Как укрепить иммунную систему прямо сейчас

Как укрепить иммунную систему. Фото: livekindly.co

Рацион питания – это основа хорошего иммунитета. Эксперты советуют в достаточном количестве кушать цитрусовые. Тем более, что зимой как раз начинается их сезон. 

Такие продукты, как сладкий перец, шпинат, брокколи, сладкий картофель и зимняя тыква тоже являются отличным источником витамина С. Витамин Е также позитивно влияет на иммунитет. Его можно получить из брокколи, миндаля и авокадо. 

Меньше стресса

Ученые из клиники Кливленда заявили, что постоянный стресс плохо отражается на иммунной системе, поэтому нужно убрать из жизни все факторы, которые его вызывают. Специалисты рекомендуют регулярно находить время для любимых занятий. Это может быть все что угодно: от рисования до зажигательных танцев.

Достаточное количество сна 

Когда мы спим, организм выделяет белки под названием цитокины. Они не только помогают получить заряд энергии, но и необходимы организму для борьбы с инфекциями или воспалениями. Именно по этой причине дефицит сна может сделать вас более уязвимыми для различных болезней.

Курение и алкоголь

Эти пагубные привычки точно следует исключить из своей жизни. Поскольку чрезмерное употребление алкоголя снижает способность организма защищаться от инфекций, а курение повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Регулярные физические нагрузки 

Упражнения действительно могут укрепить вашу иммунную систему. Объясняется это тем, что физические нагрузки улучшают кровообращение — это позволяет иммунным клеткам более эффективно перемещаться по телу. 

Как сообщало издание "Комментарии", в ВОЗ назвали способ, который поможет избежать 5 миллионов смертей в год. 


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Источник: https://www.livekindly.co/how-to-boost-your-immunity-during-flu-season/?ob-mult-n20&dicbo=v1-f2269cc7852e8674aa0032134b38ce7d-00c834225977d0f7457064eec06b77d7aa-mm2dezjzg4yteljqgq4dkljtmqzdmljzgu3toljuge2wgzdfguztgytgge
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