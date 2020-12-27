Что вы не знали о зеленом горошке: три полезных свойства

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Светлана Шкурупий
Консервированный
зеленый горошек часто появляется на нашем столе, особенно, в период праздников,
ведь он — вкусная и незаменимая составляющая многих блюд. Этот продукт идеально
сочетается и с мясом, и с рыбой. Но что вы знаете о его полезных свойствах?
в чем польза зеленого горошка (фото из открытых источников)
Витамины
Многие
думают, что в консервированном горошке не остается витаминов и ценных веществ,
но это далеко не так. В этом продукте их гораздо больше, чем в некоторых свежих
овощах. Например, зеленый горошек содержит много калия, фосфора, железа,
витамины А, В1 и В2. Но употреблять его стоит не чаще 3-4 дней в неделю и
допустимая норма в день — 150 граммов.
Помощь при проблемах
с пищеварением
Учитывая
то, что в составе зеленого горошка есть крахмал и пищевые волокна, он помогает
эффективно избавлять от проблем желудочно-кишечного тракта. Также продукт
содержит клетчатку, благодаря которой регулярное употребление этого продукта
поможет нормализовать уровень холестерина, избавиться от шлаков и токсинов.
Для красоты
Оказывается,
консервированный горошек, который мы так любим добавлять в различные салаты,
еще и полезен для женской красоты. Все дело в антиоксидантах, которые очищают
организм на клеточном уровне, тем самым избавляя его от токсинов и аллергенов.
Благодаря этому, у людей, которые регулярно употребляют этот продукт, меньше
проблем с кожей, волосами и ногтями.
Напомним, врач-гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал об полезных свойствах печени трески. Оказывается, что это продукт богат на омега-3 жирные кислоты, которые поддерживают здоровье всего организма.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что диетолог Майкл Мосли перечислил вредные свойства черного хлеба и предложил альтернативу этому продукту.
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