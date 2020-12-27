Что вы не знали о зеленом горошке: три полезных свойства

Консервированный зеленый горошек часто появляется на нашем столе, особенно, в период праздников, ведь он — вкусная и незаменимая составляющая многих блюд. Этот продукт идеально сочетается и с мясом, и с рыбой. Но что вы знаете о его полезных свойствах?

в чем польза зеленого горошка (фото из открытых источников)

Витамины

Многие думают, что в консервированном горошке не остается витаминов и ценных веществ, но это далеко не так. В этом продукте их гораздо больше, чем в некоторых свежих овощах. Например, зеленый горошек содержит много калия, фосфора, железа, витамины А, В1 и В2. Но употреблять его стоит не чаще 3-4 дней в неделю и допустимая норма в день — 150 граммов.

Помощь при проблемах с пищеварением

Учитывая то, что в составе зеленого горошка есть крахмал и пищевые волокна, он помогает эффективно избавлять от проблем желудочно-кишечного тракта. Также продукт содержит клетчатку, благодаря которой регулярное употребление этого продукта поможет нормализовать уровень холестерина, избавиться от шлаков и токсинов.

Для красоты

Оказывается, консервированный горошек, который мы так любим добавлять в различные салаты, еще и полезен для женской красоты. Все дело в антиоксидантах, которые очищают организм на клеточном уровне, тем самым избавляя его от токсинов и аллергенов. Благодаря этому, у людей, которые регулярно употребляют этот продукт, меньше проблем с кожей, волосами и ногтями.



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