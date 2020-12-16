Названы вредные свойства черного хлеба: чем его заменить

Хлеб — один из основных продуктов питания, который присутствует в рационе каждого человека. Люди, следящие за своей фигурой, предпочитают употреблять черный хлеб, потому что он менее калориен, хотя все зависит от того, из какого зерна он сделан. Но с утверждением, что черный хлеб намного полезнее белого, диетолог Майкл Мосли не совсем согласен.

вреден ли черный хлеб (фото из открытых источников)

Специалист рассказал, что многие считают, что черный хлеб совершенно не опасен для людей, страдающих сахарным диабетом, потому что он замедляет рост уровня глюкозы в крови. Но по словам диетолога, современные производители идут на обман, добавляя в хлеб различные красители и вредные химические добавки, которые усиливают вкус и при этом грозят повышением сахара в организме.

Кроме этого, черный хлеб не рекомендуется употреблять людям, у которых повышена кислотность желудка, язва и другие заболевания, потому что он может вызвать изжогу, метеоризм, тяжесть, а все из-за дрожжей, входящих в его состав.

Диетолог Майкл Мосли говорит, что хорошей альтернативой черному хлебу могут стать цельные злаки. Он рекомендует добавить в свой рацион киноа, гречку, ячмень, булгур — в этих продуктах много сложных углеводов, которые препятствуют резким скачкам глюкозы в крови.

Напомним, врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что хлеб – источник тех веществ, которые нужны для нормального функционирования нашего организма, поэтому его нельзя исключать из рациона.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие правила помогут продлить срок годности хлеба, чтобы он оставался мягким и не терял свои вкусовые качества.

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