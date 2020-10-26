Почему нужно обязательно кушать хлеб: ответ специалиста

Исключить хлеб из ежедневного рациона нужно только в том случае, если есть индивидуальная непереносимость или аллергия. Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, почему этот продукт является обязательным в нашем питании. Об этом пишет издание u-news.

Почему нужно обязательно кушать хлеб. Фото: unsplash

Специалист поделилась, что хлеб – это источник тех веществ, которые нужны для нормального функционирования нашего организма. Для примера она рассказала историю своей пациентки, которая решила, что лучше отказаться от этого продукта, чтобы не набирать лишний вес. Но через некоторое время у этой женщины начали появляться заеды — болезненные и неэстетичные трещины в уголках рта. Они не исчезали даже после того, как она начала принимать назначенные специалистами витамины.

Эндокринолог объясняет, что с такой проблемой ее пациентка столкнулась из-за того, что ее организму не хватало витаминов группы В, которые можно получить из хлеба. Также Павлова добавила, что дефицит этого элемента может плохо отразится на функционировании нашей нервной системы, ухудшить состояние волос, ногтей, кожи. Поэтому эксперт уверена в том, что кушать хлеб нужно, но не более одного кусочка за один прием пищи.

"Если нет аллергии и индивидуальной непереносимости, ешьте хлеб – обычный дрожжевой или черный. Но сдобных булочек все-таки нужно избегать, прежде всего, из-за вредного сахара", — подытожила эндокринолог.

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