5 полезных привычек перед сном

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Мокрик Анастасия
Для того чтобы ночью наслаждаться сном, а утром без проблем вставать по первому будильнику,
нужно приучить себя к нескольким привычкам. Всего пара нововведений может
помочь вам по-другому чувствовать себя после пробуждения и засыпать без клубка ненужных мыслей в голове.
ФОТО: Из открытых источников
1. Гаджеты
Крис Брантнер, сертифицированный тренер по сну в SleepZoo, рекомендует
отключать гаджеты хотя бы минимум за 1 час до сна. Это связано с тем, что излучаемый
синим светом нарушает выработку мелатонина в организме. Также, на человека
влияет магнетизм, исходящий от мобильного телефона. Только в случае, если смартфон находится в
режиме полета или же полностью выключен, этого можно не бояться.
2. Будильник
Многие привыкли просыпаться с утра по будильнику и для них этот звук – что-то вроде самого неприятного звука в мире. Однако ставить будильник на время сна тоже очень полезно. Если ежедневно заводить будильник на то время, когда вам пора ложиться спать, вы подсознательно будете готовиться ко сну с наступлением этого времени. Это поможет выработать свой режим.
3. Банановый
чай
Эксперты
рекомендуют пить перед сном чашку бананового чая. Из-за того, что в них
содержится калий, уснуть будет намного проще. Для этого достаточно отварить
нарезанный банан (вместе с кожурой) в кипящей воде в течение 10 минут.
4. Избегать 3 табу
Мэт Гилади,
сертифицированный личный тренер и предприниматель из Нью-Джерси, говорит, что
это 3 вредные привычки, от которых необходимо избавиться: пить кофе, есть и выполнять упражнения в течение 3
часов перед сном. Они стимулируют организм, а не расслабляют его, и вызывают
нарушения сна.
5. Час
релакса
Перед сном рекомендуется устроить себе так называемый час релакса. То есть, в первые 20 минут нужно постараться избавиться от тревожных мыслей дня, которые могут крутиться у вас в голове. Вторые 20 минут — для гигиены сна. Особенно хорош теплый душ, потому что он успокаивает и подготавливает тело ко сну. Последние 20 минут просто расслабьтесь. Почитайте художественную или не слишком обременительную научную литературу — старомодную бумажную, а не на электронной читалке. Медитируйте. Слушайте успокаивающую музыку.
Эти несколько полезных советов могут принести в вашу жизнь что-то новое. Если надоело ежедневно заставлять себя уснуть, а утром не спать на ходу, попробуйте привить себе эти привычки.
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