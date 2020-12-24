5 полезных привычек перед сном

Для того чтобы ночью наслаждаться сном, а утром без проблем вставать по первому будильнику, нужно приучить себя к нескольким привычкам. Всего пара нововведений может помочь вам по-другому чувствовать себя после пробуждения и засыпать без клубка ненужных мыслей в голове.

ФОТО: Из открытых источников

1. Гаджеты

Крис Брантнер, сертифицированный тренер по сну в SleepZoo, рекомендует отключать гаджеты хотя бы минимум за 1 час до сна. Это связано с тем, что излучаемый синим светом нарушает выработку мелатонина в организме. Также, на человека влияет магнетизм, исходящий от мобильного телефона. Только в случае, если смартфон находится в режиме полета или же полностью выключен, этого можно не бояться.



2. Будильник

Многие привыкли просыпаться с утра по будильнику и для них этот звук – что-то вроде самого неприятного звука в мире. Однако ставить будильник на время сна тоже очень полезно. Если ежедневно заводить будильник на то время, когда вам пора ложиться спать, вы подсознательно будете готовиться ко сну с наступлением этого времени. Это поможет выработать свой режим.

3. Банановый чай

Эксперты рекомендуют пить перед сном чашку бананового чая. Из-за того, что в них содержится калий, уснуть будет намного проще. Для этого достаточно отварить нарезанный банан (вместе с кожурой) в кипящей воде в течение 10 минут.

4. Избегать 3 табу

Мэт Гилади, сертифицированный личный тренер и предприниматель из Нью-Джерси, говорит, что это 3 вредные привычки, от которых необходимо избавиться: пить кофе, есть и выполнять упражнения в течение 3 часов перед сном. Они стимулируют организм, а не расслабляют его, и вызывают нарушения сна.

5. Час релакса

Перед сном рекомендуется устроить себе так называемый час релакса. То есть, в первые 20 минут нужно постараться избавиться от тревожных мыслей дня, которые могут крутиться у вас в голове. Вторые 20 минут — для гигиены сна. Особенно хорош теплый душ, потому что он успокаивает и подготавливает тело ко сну. Последние 20 минут просто расслабьтесь. Почитайте художественную или не слишком обременительную научную литературу — старомодную бумажную, а не на электронной читалке. Медитируйте. Слушайте успокаивающую музыку.

Эти несколько полезных советов могут принести в вашу жизнь что-то новое. Если надоело ежедневно заставлять себя уснуть, а утром не спать на ходу, попробуйте привить себе эти привычки.

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