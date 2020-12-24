Какая группа крови является самой «травмоопасной»

Исследователи из Японии выяснили, какая группа крови является самой "неудачной", потому что ее носители чаще остальных умирали от травм.

какая группа крови самая "неудачная" (фото из открытых источников)

Согласно результатам исследования, самой "травмоопасной" является первая группа крови. Треть ее носителей (28%) в результате полученных травм умирали, а среди представителей других групп крови этот показатель составлял 11%.

Ученые считают, что все дело в том, что первая группа крови обладает низкой свертываемостью и люди рискуют погибнуть не в результате полученной травмы, а из-за большой потери крови.

Но носителям этой группы крови не стоит расстраиваться, ведь у нее есть и свои плюсы. Согласно исследованию, проведенном в 2018 году, люди с 1-й группой крови на 10% реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, по сравнению с остальными. А еще, согласно информации американских экспертов, носители этой группы меньше подвержены коронавирусной инфекции.

Стоит также отметить, что люди с первой группой крови 0(I) — универсальные доноры, так как их кровь с учетом системы АВ0 можно переливать лицам с любой группой. Статистика говорит, что эта группа встречается у 45% населения планеты.

Напомним, в 1990-х годах американский диетолог Питер Д'Адамо издал книгу, в которой рассказал, что человеку для поддержания здоровья, необходимо питаться в соответствии со своей группой крови. Его книга так и называется "4 группы крови — 4 пути к здоровью".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что специалисты установили связь между тем, какая у человека группа крови, и тем, насколько он подвержен болезням и сколько лет проживет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!