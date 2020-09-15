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Стало известно, какая группа крови считается самой "сильной"

Специалисты установили связь между тем, какая у человека группа крови, и тем, насколько он подвержен болезням и сколько лет проживет

сегодня, 16:32
Автор:

Любовь Блажко

Ученым удалось выяснить, какая группа крови лучше остальных борется с различными заболеваниями и инфекциями. Известно, что есть I, II, III и IV группы. Их распределение зависит от наличия в крови антигенов. Антигены – это такой тип белка в эритроцитах, передает издание svidok.

Стало известно, какая группа крови считается самой "сильной"

Самая "сильная" группа крови. Фото: unsplash

Эксперты говорят, что самой "сильной" группой крови является первая. Люди с такой группой меньше всех подвержены заболеваниям. А меньше повезло людям, у которых вторая группа – они чаще болеют. Также они добавляют, что II, III, IV группы крови имеют АВО-ген, который повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Первая же группа лишена этого гена, что максимально снижает риск болезней сердца.

Кроме сердечно-сосудистой системы, АВО-ген также влияет и на работу мозга. Поэтому люди, у которых не первая группа крови, чаще сталкиваются с когнитивными проблемами, развитием деменции и потерей памяти. Ученым удалось установить, что риск подобных заболеваний повышается на целых 82 процента. 

Обладатели второй группы имеют повышенный риск развития рака желудка. Специалисты акцентируют внимание на том, что некоторые группы крови более подвержены для развития разных видов заболевания, но не они не вызывают их. Поэтому своевременное медицинское обследование и здоровый образ жизни помогут чувствовать себя гораздо увереннее. 

Также глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова отметила, что чаще всего болеют коронавирусом люди, у которых вторая группа, после них – третья и первая. А четвертая группа крови подвергается меньше всего. 



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