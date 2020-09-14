Найден антибиотик, способный полностью излечить от ВИЧ

Ученые со всего мира активно работают над вакциной, которая бы смогла полностью излечить организм от ВИЧ-инфекции. И недавно американские исследователи сделали важное открытие, которое поможет приблизить процесс разработки препарата. Такую информацию предоставило издание Eurekalert.

Исследователь Марк Пейнтер рассказал, что им среди 30 тысяч молекул удалось найти класс антибиотиков, способных блокировать белок, который вирус использует, чтобы скрыться от иммунной системы организма. Одна из молекул этого класса подходит для лечения вируса, потому что в небольших дозах наиболее безопасна для здоровья, по сравнению с другими.

Ученый также подчеркнул, что ВИЧ может долгое время пребывать в "спячке" и для того, чтобы излечить инфекцию, вирус сначала нужно разбудить и с помощью нового способа уничтожить, пока он не повредил клетки.

Пока что, вакцина не готова к клиническим испытаниям, но ученые будут продолжать свои исследования, чтобы в скором времени разработать лекарственный препарат, полностью побеждающий этот недуг.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что организм носителя ВИЧ смог самостоятельнопобедить вирус.

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