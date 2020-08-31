Излечение от ВИЧ – зафиксирован первый в мире случай

Организм носителя ВИЧ смог самостоятельно победить вирус. Об этом пишет журнал Nature.

В сообщении говорится, исследователи провели исследование с помощью нового метода секвенирования генома вируса иммунодефицита человека, чтобы обнаружить места, где клетки вируса могут храниться в организме.

Источник: www.ssmu.ru

Ученые исследовали образцы крови 64 носителей ВИЧ, в организме которых инфекция не прогрессировала. И были крайне удивлены, когда обнаружили, что следы вируса в крови одной женщины из группы подопытных полностью исчезли.

Геном вируса не удалось обнаружить даже после того, как ученые проверили 1,5 миллиарда мононуклеарных клеток крови. В сообщении подчеркивается, что это может стать первым случаем, когда организм человека самостоятельно победил ВИЧ без лекарств и операций.

Человеком, который поборол ВИЧ, оказалась 66-летняя жительница Калифорнии Лоурин Уилленберг, ее заболевание было выявлено в 1992 году. До этого случая женщина уже принимала участие во многих исследованиях, так как инфекция в ее организме не развивалась.

У остальной группы подопытных также отмечалось отсутствие прогресса ВИЧ, в то же время при исследованиях их биоматериалов выявлялись частицы вируса, способные к размножению.

Ученые считают, что пример выздоровления Лоурин Уилленберг дает надежду на выздоровление даже тем людям, которые получают антиретровирусную терапию.

До этого момента, было известно три случая, когда пациенты выздоравливали от ВИЧ, получая специфическое лечение. В этом году также был зафиксирован такой случай. Также сообщается, что полного уничтожения ВИЧ в организме человека врачам удавалось достичь только с помощью трансплантации стволовых клеток, забранных у людей с мутацией, которая делает организм невосприимчивым к ВИЧ.

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